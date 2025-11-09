Ça grouillait de monde au musée Exporail à Saint-Constant le 4 novembre, et) ce n’était pas en raison d’une exposition, mais plutôt pour le tournage de la nouvelle série de Julie Hivon Annie et Joey où des scènes ont été filmées.

«Silence sur le plateau, ça tourne, ça tourne!» entendait-on régulièrement dans le musée où les médias ont été invités à assister à une scène. La série Annie et Joey est une comédie romantique où les deux personnages principaux – Annie et Joey – auront un coup de foudre. Annie, incarnée par la comédienne Romane Lefebvre, est neurodivergente tandis que Joey, joué par Félix-Antoine Duval, est dans une phase de sa vie où il veut se reprendre en main.

Les scènes tournées à Saint-Constant font partie «du piège à charme» d’Annie, explique la scénariste et réalisatrice Julie Hivon. «Le personnage organise un rendez-vous amoureux très spécial pour son prospect qui est Joey. Elle l’emmène ici à l’Exporail, ils mangent dans le train», mentionne Mme Hivon. Le couple était habillé en vêtements d’époque pendant la journée de tournage, mais c’était pour les besoins du piège à charme, puisque le personnage est très romantique. L’histoire de la série, elle est très contemporaine.

Une série lumineuse

En plus des deux personnages principaux, deux comédiennes de la région font partie de la distribution. Marilyse Bourke joue la mère d’Annie tandis que Catherine Bérubé tient le rôle de la belle-mère de Joey. Marilyse Bourke n’a pas hésité à embarquer dans ce projet. «C’est tellement beau, ça ne ressemble à rien. Même si je n’avais pas joué dedans, j’aurais été une des premières téléspectatrices probablement. À la lecture ça m’a beaucoup touchée», raconte-t-elle en entrevue. Elle croit que cette série positive fera du bien en cette ère où on voit beaucoup de séries policières sombres à l’écran.

Marilyse Bourke à Exporail. (Photo : Zone3) La scénariste et réalisatrice Julie Hivon, au centre, est entourée de Chanel Mings, Jade Hassouné, Félix-Antoine Duval, Romane Lefebvre, Catherine Bérubé et Marilyse Bourke qui jouent dans la nouvelle série Annie et Joey. (Photo : Zone3) Les deux personnages principaux de la série Annie et Joey. (Photo : Zone3)

Même constat de la part de Catherine Bérubé. «Je trouve ça l’fun, je trouve ça rafraichissant. Les décors, c’est de toute beauté, les textures. Les personnages sont beaux, les textes sont l’fun, c’est vraiment un beau projet!»

L’équipe poursuit son tournage dans les prochaines semaines et sera d’ailleurs à La Prairie prochainement. La série sera en ondes au printemps 2026 sur Séries Plus.