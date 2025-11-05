À partir du 8 novembre, exo remplacera certaines lignes d’autobus de Candiac, Delson, Sainte-Catherine et Saint-Constant par un service à la demande les fins de semaine et jours fériés.

Dix lignes seront ainsi retirées durant ces périodes, soit les lignes 142, 143, 146, 147 (Candiac et une partie de La Prairie) de même que les lignes 151, 152, 153, 154, 155 et 156 (Delson, Saint-Constant, Sainte-Catherine).

Seules les lignes 134, 140, 141 et 144 poursuivront leur service les fins de semaine et jours fériés.

«Optimiser l’offre»

Ces changements sont mis en place dans un objectif «d’optimiser l’offre» d’exo sans coût supplémentaire, alors que le service déjà gratuit sur les lignes locales le demeurera avec le service à la demande. Les villes du secteur Richelain/Roussillon assument les coûts de la gratuité depuis 2014.

Si la conversion s’effectue à coût nul, exo ne peut confirmer à l’heure actuelle les coûts d’implantation du service à la demande pour ce secteur, puisque le projet est toujours en déploiement.

La société de transport estime qu’il s’agit d’un modèle «particulièrement adapté aux réalités des citoyens sur les territoires concernés», où la demande pour des déplacements locaux est en croissance.

«Il permet d’offrir des trajets plus directs, plus fréquents et mieux répartis sur le territoire, tout en améliorant la flexibilité et la couverture du service», écrit le transporteur au Reflet.

Exo indique par ailleurs avoir ciblé les lignes locales d’autobus à plus faible achalandage les fins de semaine et les jours fériés.

Il souligne que ce changement se fait à la suite de «la mise en œuvre réussie du service» à la demande à Beloeil et McMasterville (depuis 2020), ainsi qu’à Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park et Boisbriand (depuis 2024).

Comment ça marche?

Le service à la demande est une façon de réserver un déplacement par une application mobile, en ligne ou par téléphone en précisant son lieu de destination et l’heure de départ.

Un algorithme jumèle ensuite les passagers et crée un trajet. Le service est assuré par deux à six minibus, d’une capacité maximale de 24 passagers. Il peut être réservé de trente minutes à sept jours avant son départ.

Les véhicules circulent dès qu’une réservation est effectuée, peu importe le nombre de clients à bord. Lorsqu’il n’y a pas de réservation, le véhicule est redirigé vers un lieu de stationnement sécuritaire, comme un terminus ou une gare, jusqu’à la prochaine réservation, une approche qui permet d’éviter les déplacements à vide et d’optimiser l’utilisation des ressources.

Le service à la demande est offert les samedis, dimanches et jours fériés, de 5h30 à 2h45.