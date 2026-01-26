Depuis un peu plus de deux mois, plusieurs lignes d’Exo dans la région du Roussillon ont été converties vers le service à la demande les fins de semaine et jours fériés. Si Exo indique qu’il fera un bilan complet après 12 mois d’opération, certains constats peuvent déjà être posés.

Parmi ceux-ci, la société de transport relève que dès la première fin de semaine de la mise en service, certains déplacements auparavant impossibles ont pu être réalisés, alors que le transport à la demande ne suit pas un trajet fixe.

Exo indique en outre que le nombre de déplacement croît d’environ 5% chaque semaine et que les usagers attribuent pour le moment une note de 4,5 sur 5 au service à la demande.

La société de transport se garde toutefois de tirer des conclusions et indique que l’évaluation de l’achalandage, de l’appropriation du service et de la performance globale du modèle se fera plutôt après une année de service.

Un modèle à s’approprier

En lançant son service à la demande dans le Roussillon, Exo pouvait compter sur l’expérience d’autres secteurs sur son territoire qui avaient déjà adopté le modèle, soit Beloeil et McMasterville (depuis 2020), ainsi qu’à Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park et Boisbriand (depuis 2024).

L’opérateur de transport en commun souligne que les comparaisons directes entre le Roussillon et ces secteurs ont leurs limites, alors que chaque secteur possède ses propres caractéristiques.

Néanmoins, certaines tendances similaires se dessinent.

«Dans toutes les zones, l’appropriation du service se fait graduellement, et il faut généralement 12 à 18 mois pour qu’un service atteigne sa pleine maturité. Certaines zones implantées depuis plus de trois ans continuent même de voir leur achalandage augmenter», indique la conseillère aux relations média d’exo, Rosalie Lavoie.

Parmi les défis observés de la transition vers le service à la demande, exo note la gestion du changement auprès des parties prenantes, la nécessité d’un suivi serré au lancement et l’ajustement continu de la plateforme pour optimiser les trajets.