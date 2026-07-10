Examens de juin: Des notes erronées plongent des familles dans l’incertitude

Après une journée marquée par des problèmes d’accès à la nouvelle plateforme numérique du ministère de l’Éducation, certains parents ont découvert que les résultats scolaires des épreuves ministérielles de juin consultés le 7 juillet n’étaient finalement pas les bons. Deux jours plus tard, plusieurs ont reçu un appel de leur école leur annonçant que leur enfant devait plutôt s’inscrire à des cours d’été, sans qu’une explication claire sur l’origine du problème ne leur soit fournie.

Les résultats devaient être accessibles le 7 juillet. Or, durant une bonne partie de la journée, de nombreux parents n’ont pas réussi à accéder au Dossier scolaire en ligne en raison de difficultés liées au Service d’authentification gouvernementale (SAG). Ce n’est qu’en soirée que plusieurs ont finalement pu consulter les notes.

Pour certaines familles d’élèves de 4e et 5e secondaire de l’École Louis-Philippe-Paré, à Châteauguay, et de l’École de la Magdeleine, à La Prairie, le soulagement aura toutefois été de courte durée.

Une mère d’un élève de 4e secondaire de l’École Louis-Philippe-Paré, qui a demandé à conserver l’anonymat, raconte que le bulletin consulté le 7 juillet montrait que son adolescent réussissait toutes les matières essentielles à son passage en 5e secondaire. Seules les mathématiques fortes n’étaient pas réussies, une matière qui n’était pas déterminante dans son cheminement.

« J’étais contente. L’année avait été difficile et je lui ai dit qu’il avait tout passé », raconte-t-elle.

Quelques heures plus tard, l’école transmet toutefois un courriel demandant aux parents de ne pas tenir compte des résultats affichés en raison d’un problème technique. Les liens fournis pour obtenir plus d’informations ne fonctionnent pas dans un premier temps, ajoute-t-elle.

Le 9 juillet au matin, nouvel appel de l’école. Cette fois, on lui annonce que son fils devra finalement suivre des cours d’été dans une tout autre matière.

« On me dit qu’il ne passe plus, mais on n’est même pas capable de me dire pourquoi. On me parle d’une note de 61%, alors que le bulletin indiquait mardi 65%. Et personne ne peut m’expliquer d’où vient cet écart », rapporte-elle.

Selon la mère du jeune, le personnel de l’école lui aurait indiqué que, si les résultats étaient finalement recorrigés et que les cours d’été n’étaient plus nécessaires, les frais d’inscription seraient remboursés.

« Quand on me dit : « Inscrivez-le quand même, on vous remboursera si c’est une erreur », ça montre qu’ils ne sont pas certains eux-mêmes. »

La mère déplore également le très court délai accordé pour procéder à l’inscription. Appelée vers 9h30, elle devait se présenter à l’école entre midi et 18h, l’obligeant à quitter son travail.

Au-delà de la situation de son fils, elle s’inquiète surtout du manque de transparence.

« Un bogue informatique, ça peut arriver. Mais dites-nous ce qui s’est passé. On ne sait pas si c’est un problème de transmission, un problème informatique ou autre chose. Avec toutes les informations personnelles qu’on a dû fournir pour s’inscrire sur la nouvelle plateforme, les parents ont le droit de savoir. »

Elle affirme également avoir vu plusieurs jeunes de son entourage vivre une grande détresse en croyant avoir échoué ou, à l’inverse, en apprenant quelques jours plus tard que les résultats consultés n’étaient pas exacts.

Le CSSDGS réagit

Sur son site internet, l’École Louis-Philippe-Paré indiquait qu’« une anomalie » dans le Dossier scolaire en ligne entraînait « l’affichage de résultats inexacts, y compris les matières faisant l’objet d’une épreuve ministérielle », pour certains élèves de 4e et 5e secondaire de cinq établissements du CSSDGS.

Interrogée par Le Reflet, Nathalie Marceau, directrice du Service du secrétariat général et des communications du CSSDGS, confirme qu’un problème de transmission des données est survenu.

« Il y a eu un problème de transmission, d’accès. Une armée de gens est sortie de vacances pour valider toutes les données et s’assurer qu’elles étaient fiables », affirme-t-elle.

Au moment de l’entrevue, quatre des cinq écoles touchées avaient retrouvé une situation normale. Seule l’école de la Magdeleine, à La Prairie, faisait toujours l’objet de vérifications, le 10 juillet en après-midi.

Selon Mme Marceau, tous les parents concernés ont été joints personnellement par téléphone.

Elle reconnaît que certains parents ont été invités à inscrire leur enfant aux cours d’été même si une validation des résultats était toujours en cours.

« On préférait que les jeunes soient inscrits afin de prévoir le personnel nécessaire. Si les résultats démontraient finalement qu’ils n’avaient pas besoin de reprise, les frais seraient remboursés. »

Une cause toujours inconnue

Le Centre de services scolaire affirme toutefois être incapable, pour le moment, d’expliquer l’origine exacte du problème.

« On a constaté le problème, mais les raisons demeuraient inconnues. Je n’ai pas cette information », indique Nathalie Marceau.

Selon elle, il ne s’agissait pas d’un échange de dossiers entre élèves, mais plutôt de certaines notes qui se sont révélées erronées avant d’être corrigées.

Le ministère de l’Éducation, sollicité par Le Reflet, a simplement indiqué avoir reçu notre demande et qu’il y reviendrait « dès que possible ».