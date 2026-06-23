À compter du 17 août, Le Reflet, un des six titres de Gravité Média, connaîtra une évolution importante de son modèle de diffusion.

Riche témoin de l’histoire de la communauté qu’il dessert depuis 1966, Le Reflet passera d’une publication hebdomadaire à une fréquence mensuelle, avec 12 éditions par année, offrant une expérience éditoriale plus riche et plus complète.

Et parce qu’une édition mensuelle mérite d’aller jusqu’à la porte, chaque parution sera désormais livrée directement dans la boîte aux lettres par Postes Canada, en plus de demeurer disponible dans une sélection de points de dépôt stratégiques.

«Une édition mensuelle, ça se mérite. On a le temps de bien faire les choses, d’aller au fond des sujets qui comptent pour les gens d’ici. Et on s’assure qu’elle arrive jusqu’à eux», affirme Julie Voyer, présidente-directrice générale du Groupe Gravité.

Pour les annonceurs, ce changement signifie aussi un message publicitaire reçu à domicile.

«On passe d’une visibilité ponctuelle à une présence durable. Le lecteur a le journal chez lui, il y revient. C’est un contexte de lecture complètement différent», souligne Mme Voyer.

Un écosystème bien établi

Entre deux parutions papier, Gravité Média s’appuie sur un écosystème numérique déjà bien établi pour maintenir une présence quotidienne auprès de ses lecteurs. Cette continuité s’articule autour des infolettres, de la couverture sur les plateformes Ma Vie Ma Région (Facebook, YouTube, TikTok et Instagram), du balado d’actualité Ceci n’est pas une revue de presse, ainsi que du site web du Reflet.

Au fil des dernières années, Gravité Média a développé un écosystème qui génère plus de 30 000 000 de vues par année, une portée qui lui permet d’offrir des solutions adaptées aux besoins de ses annonceurs et partenaires.

Une chose demeure inchangée : l’engagement du Reflet à informer les citoyens et mettre en valeur ses partenaires, comme il le fait depuis 60 ans.