Le Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) a effectué une évacuation préventive de l’école Piché-Dufrost, à Saint-Constant, en raison d’un appel suspect, le 8 octobre.

«Tout s’est bien passé et l’évacuation s’est faite dans le calme, a indiqué Hélène Dumais, directrice des communications du CSSDGS. Il n’y a aucun blessé.»

Selon la Régie intermunicipale de police Roussillon, l’appel faisait référence à une alerte à la bombe.

Mme Dumais demande aux parents de ne pas se présenter sur place pour ne pas entraver le travail des policiers. Elle indique que les élèves et les membres du personnel se dirigent vers le lieu défini par leur plan des mesures d’urgence pendant que des vérifications sont effectuées par la police

«Nous vous tiendrons informés de la procédure à suivre pour le retour à la maison dans les meilleurs délais», conclut-elle.

Le CSSDGS soutinet qu’en raison de l’achalandage aux abords de l’école, le retour à la maison se fera à partir de l’Exporail.

Pour les élèves marcheurs : les parents sont invités à venir récupérer leur enfant à l’Exporail, par l’entrée adjacente au stationnement P1. D’ici là, ils seront accueillis au service de garde. Pour les élèves habituellement au service de garde : les parents sont invités à venir récupérer leur enfant à l’Exporail, par l’entrée adjacente au stationnement P1. Pour les élèves utilisateurs du transport scolaire : les autobus partiront de l’Exporail à l’heure habituelle.

L’enquête est toujours en cours.