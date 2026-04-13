Étudier près de chez soi : choisissez l’UQAM sur la Rive-Sud

Choisir son université, c’est rarement une décision simple. Pour certaines personnes, la réflexion s’amorce au niveau collégial, même quand l’avenir semble encore flou. Pour d’autres, elle arrive bien plus tard, au détour d’une carrière qui ne convient plus et qui commande un virage. Mais peu importe le moment choisi, une chose ne changera pas. Étudier devrait rester accessible.

L’UQAM est présente sur la Rive-Sud depuis 1980. Aujourd’hui, ses deux campus de Longueuil et de Saint-Constant accueillent des personnes curieuses, ambitieuses et engagées qui ont choisi de poursuivre leurs études dans leur région.

Une université à votre mesure

On imagine souvent l’université comme un monde à part : immense, lointain et intimidant. Les campus de la Rive-Sud de l’UQAM proposent une expérience d’études unique, flexible et axée sur vos besoins.

Dans les campus de l’UQAM à Longueuil et à Saint-Constant, les cours sont offerts selon un horaire flexible : jour, soir et weekend. Autrement dit, que l’on soit en début de parcours ou en pleine réorientation, que l’on travaille à temps plein ou qu’on jongle avec mille obligations, l’UQAM nous permet de tout concilier pour un meilleur équilibre travail-famille-études.

Des programmes qui ouvrent des portes

Les campus de l’UQAM sur la Rive-Sud offrent des programmes reconnus dans divers domaines et liés aux réalités du marché du travail d’aujourd’hui. Et si l’appétit vient en mangeant (ou le diplôme en étudiant !), il est bon de savoir qu’en cumulant trois certificats, il est tout à fait possible d’obtenir un baccalauréat. Une étape à la fois, à votre rythme.

Ce qui distingue ces campus, c’est aussi la qualité de l’accompagnement tout au long de votre cheminement d’études. Une équipe de personnes-ressources est là pour répondre à vos questions sur les programmes, les cours et les services.

Plus qu’un lieu d’apprentissage

Étudier à l’UQAM sur la Rive-Sud, c’est aussi rejoindre une communauté qui réfléchit, qui débat et qui s’engage. L’UQAM a toujours cultivé la pensée critique et la prise de position. Les campus en région métropolitaine ne font pas exception à la règle. On y forme des personnes qui ne craignent pas d’avoir des opinions, de les défendre et de contribuer à une société meilleure.

« Qu’on cherche à obtenir un premier diplôme universitaire, à se réorienter, à faire progresser sa carrière ou simplement parce qu’on a envie d’apprendre, toutes ces motivations sont les bienvenues ici », affirme Jean-Philippe Gingras, directeur du Service des études.

La prochaine étape, c’est maintenant

Les admissions pour le trimestre d’automne sont ouvertes jusqu’au 1er mai 2026 (avec possibilité de prolongation !). C’est le moment de faire le premier pas… ou le suivant.

Visitez longueuil.uqam.ca ou monteregie-ouest.uqam.ca afin d’explorer les programmes offerts, poser vos questions et amorcer votre démarche.

Étudier à l’UQAM sur la Rive-Sud, c’est choisir la flexibilité, l’accessibilité et l’ambition.

Contenu présenté en collaboration avec l’UQAM.