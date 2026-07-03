Épisode de chaleur: ce qu’il faut savoir pour se protéger

Avec l’épisode de chaleur que connaîtra la région, la Direction de santé publique de la Montérégie rappelle les effets importants des canicules sur la santé, particulièrement chez les personnes les plus vulnérables, et y va de ses recommandations pour se protéger.

Il est recommandé de s’hydrater régulièrement, de ralentir ses activités et de se rafraîchir en passant du temps dans des endroits frais ou climatisés.

«Les personnes qui prévoient un déménagement sont invitées à redoubler de prudence, en prenant des pauses fréquentes, en évitant les efforts aux heures les plus chaudes et en s’assurant de bien s’hydrater», précise-t-elle.

La Direction de la santé publique résume ainsi les mesures à adopter : boire, ralentir ses activités et passer du temps au frais. Il est important de boire souvent, sans attendre d’avoir soif. Quant aux boissons alcoolisées, elles peuvent augmenter la déshydratation.

Il est aussi recommandé de reporter les activités exigeantes à l’extérieur, réduire la cadence ou prendre des pauses plus fréquentes.

Pour se rafraîchir, on peut utiliser un linge humide, prendre un bain ou une douche fraîche, profiter des jeux d’eau ou se baigner. «Il faut compter quelques heures pour que le corps humain reprenne sa température normale après avoir été exposé à des températures élevées», prévient-on.

Maux de tête, fatigue inhabituelle ou grande faiblesse, crampes ou douleur musculaires, nausées, étourdissements ou malaise généralisé sont les symptômes de la chaleur et doivent être pris au sérieux.

«Le coup de chaleur, qui se manifeste entre autres par une température corporelle élevée et un changement de l’état de conscience, représente une urgence médicale», mentionne-t-on.

Pour vérifier si une consultation est nécessaire, il est recommandé d’appeler Info-Santé (8-1-1), ou le 9-1-1 en cas d’urgence.

Effets

Les jeunes enfants, les aînés, les personnes atteintes de maladies chroniques ainsi que celles en perte d’autonomie sont les plus à risque de subir des effets lors de canicule,

«Les personnes isolées peuvent être particulièrement vulnérables aux effets de la chaleur. Il est important de prendre régulièrement des nouvelles de vos proches plus âgés, malades ou vivant seuls afin de vous assurer qu’ils disposent d’un environnement frais et qu’ils s’hydratent adéquatement», prévient la Direction de la santé publique de la Montérégie.

Elle rappelle de ne jamais laisser un enfant seul dans un véhicule, même pour quelques minutes. La température peut y augmenter très rapidement et entraîner des conséquences graves.

Travailleurs

Ceux qui travaillent à l’extérieur sont aussi considérés à risque. Depuis 2016, la CNESST a enregistré 3 décès et 381 lésions professionnelles liés à la chaleur.

À ce sujet, la CNESST rappelle que «l’état de santé d’une personne exposée à la chaleur qui fournit des efforts physiques peut se dégrader rapidement et, dans certaines circonstances, mener à son décès.»

Dès les premiers symptômes, il faut s’arrêter de travailler et alerter le secouriste afin que les mesures appropriées soient appliquées.

L’employeur doit mettre en place diverses mesures de prévention, telle une procédure comprenant des mesures logistiques (vêtements adaptés, équipements conçus pour faciliter le travail à la chaleur) et administratives (formation, information, programme d’alternance travail-repos en fonction des conditions ambiantes).

Il est notamment recommandé de réserver les tâches physiques aux périodes plus fraîches et d’accorder suffisamment de pauses, de sort que les travailleurs puissent s’arrêter dans des endroits frais ou climatisés ou à l’ombre.

Les employeurs doivent fournir de l’eau fraîche en quantité suffisante, surveiller les symptômes chez les travailleurs, et informer les acteurs du milieu de travail des risques, des mesures de prévention, des signes et symptômes ainsi que des malaises attribuables à la chaleur et des façons de prodiguer les premiers secours.