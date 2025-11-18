Le 4 décembre dans sept villes

Pour une troisième année, la Guignolée des médias Kateri propulsée par Le Reflet revient à Candiac, Delson, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Mathieu et Saint-Philippe. Alors qu’on évalue entre 33 et 40 % la croissance des inscriptions à l’aide alimentaire, le porte-parole Alex Francoeur entend bien tout mettre en œuvre pour atteindre l’objectif qui a été revu à la hausse.

«C’est moi en réunion qui dit que si l’an passé c’était 22 000$, cette année ce serait 25 000$, a-t-il lancé sans retenue. On vous attend dans les rues. Donnez généreusement, c’est pour une bonne cause. C’est pour les gens autour de vous dans la communauté.»

Il sera parmi les quelque 170 bénévoles, chaudières à la main entre 7h et 9h le 4 décembre, qui récolteront le fruit de la générosité des automobilistes.

Alex Francoeur est allé chercher des danseurs qui mettront de l’énergie dans les rues à l’aube.

Des jeunes qui, parfois, sont frappés eux-mêmes par l’insécurité alimentaire.

«Ça attaque tout le monde, a-t-il rappelé. Souvent, on a une préconception que c’est tel genre de personne qui n’a pas accès à la nourriture. Mais il y a beaucoup de jeunes qui ne mangent pas à leur faim, soit à l’école ou au sport. Je vois beaucoup de danseurs qui essaient de danser à leur plein potentiel le bedon vide, ça ne fonctionne pas.»

Bonifier l’aide

La Guignolée existe depuis trois dans à la Table de sécurité alimentaire Kateri. La contribution est importante.

«L’argent reçu de la Guignolée permet de bonifier les paniers de Noël que l’on fait pour les quatre villes que l’on dessert, a confié Mélanie Blouin, directrice du Partage, à Delson, La Prairie, Saint-Constant et Sainte-Catherine. On peut acheter des produits périssables comme du lait, de la viande ou des œufs.»

En 2024, le Partage a donné 328 paniers de Noël, un chiffre en augmentation. Les autres organismes enregistrent aussi des demandes additionnelles par rapport aux années précédentes.

Près de 3000 personnes sur le territoire sont touchées par l’aide alimentaire, a laissé savoir Maude Bégin-Gaudette, organisatrice communautaire du Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Ouest.

«On pense que la faim à un visage, mais ce n’est pas le cas. Les demandes proviennent de travailleurs, de gens ayant un diplôme postsecondaire, de personnes migrantes. De propriétaires, de locataires, de personnes seules, de famille, d’enfants, d’aînés.»

Une contribution de la communauté

L’argent amassé localement permettra de venir en aide aux gens de la communauté, ce qui réjouit les organisateurs.

«Ne vous posez-vous pas de question, c’est grandement utile, a mentionné Judith Caillhier, vice-présidente de Gravité qui a constaté les besoins grandissants depuis huit ans comme membre du conseil d’administration du Partage. Je pense qu’ensemble on peut vraiment faire un succès de cet événement-là. Des familles ont besoin de nous.»

Préfet de la MRC du Roussillon et maire de Delson, Christian Ouellette a rappelé que l’union des citoyens pour combattre l’insécurité alimentaire pouvait réellement amener de beaux sentiments dans cette période de l’année.

«L’approche du temps des Fêtes est souvent synonyme pour la majorité des gens de joie, de partage et de douceur, a-t-il laissé entendre. Mais pour plusieurs familles, c’est autre chose. C’est une source de stress et d’inquiétude. Si on peut faire la différence, faisons-là.»

La Guignolée des médias Kateri propulsée par Le Reflet

4 décembre entre 7h et 9h

19 points de collecte à Saint-Mathieu, Saint-Philippe, Candiac, Sainte-Catherine, La Prairie, Delson et Saint-Constant

Dons en argent ou par transfert via un code QR

Au profit des organismes d’aide alimentaire de la région : Le Partage, La Corne d’abondance, le Service d’Entraine Saint-Philippe et Entraide Saint-Mathieu.

Le comité organisateur de la Guignolée des médias de Kateri propulsée par Le Reflet est prête à solliciter les automobilistes le 4 décembre. (Photo Le Reflet : Eric Tremblay)