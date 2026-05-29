Des fermetures dans les rampes d’accès au pont Mercier à Kahnawake cette fin de semaine risquent de causer de la congestion routière dans le secteur. Des détours sont prévus à compter de ce soir (vendredi) à 23h jusqu’à lundi (1er juin) jusqu’à 5h.

La bretelle d’accès de la route 138 (en provenance de Châteauguay) sera fermée. Pour accéder au pont vers Montréal, le détour se fera par la route 132 est et un demi-tour au chemin Old Malone.

En provenance de Montréal, la rampe de sortie direction La Prairie sera fermée. Il faudra donc utiliser la bretelle de la route 138 (en direction de Châteauguay) et faire un demi-tour à partir du chemin Blind Ladies Hill.

En raison de ces entraves dans les bretelles d’accès, la circulation s’effectuera à contresens sur une voie une fois sur le pont.

L’accès en provenance de la rue Airlie vers la route 138 ouest demeure ouvert.