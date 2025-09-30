Des travaux d’asphaltage sur la rue Principale à Saint-Mathieu forceront les automobilistes à utiliser un détour entre la rue Lefebvre et le chemin Saint-Pierre.

Le chantier provoquera la fermeture complète de ce tronçon le jeudi 2 octobre, entre 7h et minuit. Le lendemain, la circulation sera permise, mais en alternance, entre 7h et 17h.

Le détour proposé se fait à partir de la montée de la Petite-Côte et se poursuit avec le chemin de la Petite-Côte/chemin Saint-Ignace, la montée Griffin et le chemin Saint-François-Xavier.

La météo ou des contraintes opérationnelles pourraient reporter, prolonger ou annuler les travaux effectués par la Ville de Saint-Mathieu.

La plateforme Québec511 demeure l’outil efficace et en place pour établir son itinéraire durant le chantier.