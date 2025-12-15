Enchères de Noël Gravité : la 7e édition rapporte 5 785 $

Les Enchères de Noël de Gravité ont permis d’amasser une somme importante destinée aux organismes Partage et Moisson Sud-Ouest. Au total, c’est un montant de 5 785$ qui a été récolté grâce aux mises déposées sur la cinquantaine de lots offerts, entre le 17 novembre et le 1er décembre.

Ceux-ci ont trouvé preneur auprès de plusieurs participants, dont certains ont remporté plus d’un lot. Quelques lots ont également reçu des mises plus élevées que la valeur estimée, signe de la générosité des citoyens.

Ceux-ci pouvaient aussi parrainer un élève ayant le ventre vide ou contribuer au panier de Noël d’une famille défavorisée en faisant un don au Partage. Cela a permis de récolter 250$.

Les miseurs avaient également l’opportunité de faire un don direct à Moisson Sud-Ouest, et ce sont également 250$ qui ont été récoltés pour cette banque alimentaire.

En 7 ans, les enchères de Gravité ont ainsi permis d’amasser près de 31 000$, ce, alors que les demandes d’aide alimentaire sont plus élevées que jamais.

Au fil des années, l’événement a su tisser un réseau de partenaires généreux et d’entreprises locales engagées. Nous les remercions pour leur grande générosité.

Merci à nos précieux partenaires

Château Vaudreuil, Traiteur Mélanie Lacasse, Resto-Bar St-Hubert Candiac, Distillerie 3 Lacs, Benny & Co., Ville de Sainte-Catherine, Salle Richard-Sauvageau, Pierre Hébert et Christine Morency, Étienne Marcoux, Valspec, NousTV Cogeco, Ariane Goyette et Héritage Saint-Bernard, Ville de Saint-Constant, Max 103, Strom Spa nordique, Hôtel Moco, Ville de Candiac, Golf St-Anicet, Braves de Valleyfield, Centre du sommeil Lalonde, LeMercier Valleyfield, Jeux Face 4, Barabas, Sauna flottant Valleyfield, Diageo, Miellerie St-Stan, Brûlerie Emma, Librairies Boyer, Femme ou Fille, Trivium.