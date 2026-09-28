Des emplois d’été dans la région grâce au fédéral

Un total de 265 jeunes étudiants de la circonscription de La Prairie-Atateken ont pu travailler dans divers organisations de la région cet été grâce au programme Emplois d’Été Canada. Celui-ci agit comme rampe de lancement pour le marché de l’emploi pour près de 100 000 jeunes à travers le pays.

Avec un montant total de 958 843 $, le député de la circonscription Jacques Ramsay a pu permettre à une cinquantaine d’organisations de la région d’embaucher des étudiants de 15 à 30 ans. Ce programme lancé par le ministère de l’Emploi canadien permet aux étudiants d’acquérir de l’expérience de travail concrète dans leur domaine d’études.

Des critères établis

Les entreprises sélectionnées œuvrent notamment auprès de clientèles vulnérables. C’est le cas à la Maison du goéland à Saint-Constant. L’organisme offre des services auprès de personnes vivant avec des enjeux de santé mentale. Elle a accueilli cet été une étudiante en travail social. Les organismes publics, les OBNL et certaines entreprises privées sont aussi admissibles.

Le programme s’adresse aux jeunes étudiants pour qu’ils puissent développer des compétences nécessaires pour le monde du travail.

« On souhaite qu’ils puissent se trouver un emploi rapidement et facilement après leur baccalauréat », explique le député.

Un programme nécessaire

Dans la circonscription de La Prairie- Atateken, le chômage des jeunes de 18 à 24 ans s’élève à 9 %. Ce taux est supérieur à celui observé chez les 20 à 24 ans au Québec, qui s’élevait à 7,9 % en 2025.

À l’échelle nationale, le programme est très sollicité et très contingenté. En 2025, 75 000 demandes ont été faites, alors qu’en 2026, on en compte près de 100 000. Pour la circonscription de La Prairie-Atateken, 610 requêtes ont été soumises.

« Le gouvernement a augmenté de 33 % le budget pour ce programme. C’est sûr que ça a incité plus d’entreprises à soumettre leur candidature », fait savoir M. Ramsay.

Une aide pour les familles

Le choix d’offrir ce programme durant la période estivale n’est pas anodin. En effet, plusieurs parents continuent de travailler et la demande augmente pour les ressources familiales l’été. C’est le cas pour la Maison des jeunes (MDJ) Équinox à Sainte-Catherine, qui accueille 20 à 30 % plus de jeunes durant la période estivale.

« Grâce à ce programme, nous avons pu accueillir 3 intervenants supplémentaires. Ça dynamise l’organisme et nous donne le temps de faire une bonne programmation. », explique Vincent Côté Therrien, directeur de la Maison des jeunes.

« Ça permet aux organismes de souffler un peu », appuie M. Ramsay.

Étudiante à la maîtrise en psychoéducation, Mélodie Desharnais a été intervenante cet été à la Maison des jeunes Équinox.

« Tout le monde a été super accueillant et c’est une super équipe. Le fait d’avoir un travail d’été avec un nombre d’heures fixe m’a vraiment rassuré », explique-t-elle.

Son intégration lui a permis d’obtenir le poste de coordonnatrice par intérim, puisque la coordonnatrice actuelle quitte pour un congé de maternité.

Soumission pour l’été 2027

Pour l’été 2026, les employeurs avaient jusqu’au 11 décembre 2025 pour soumettre leur demande. Ils reçoivent une réponse à l’hiver et les jeunes peuvent postuler en avril sur le site Web de l’organisme ou via la page de Guichet-Emplois Canada. Selon le député, le processus de soumission devrait se dérouler approximativement aux mêmes dates pour l’été 2027.