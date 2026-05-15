Élections provinciales : Virginie Bernier sera candidate de Québec solidaire dans Sanguinet

La travailleuse communautaire Virginie Bernier portera les couleurs de Québec solidaire dans la circonscription de Sanguinet lors de l’élection générale provinciale du 5 octobre prochain.

Mme Bernier en a fait l’annonce dans un communiqué de presse. Elle s’était déjà présentée sous la bannière de Québec solidaire lors des élections provinciales de 2022.

Travailleuse du milieu communautaire dans la région de Roussillon, Virginie Bernier s’est récemment impliquée dans le mouvement Le communautaire à boutte à titre de coorganisatrice des activités locales.

Elle affrontera notamment la députée sortante et première ministre désignée Christine Fréchette dans cette circonscription composée de Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Mathieu et Saint-Rémi. La circonscription est représentée par la Coalition avenir Québec depuis huit ans, d’abord par Danielle McCann, puis par Christine Fréchette depuis 2022.

Dans son communiqué, la candidate solidaire critique vivement le bilan du gouvernement caquiste.

« Le bilan de la CAQ, c’est huit ans d’affaiblissement de nos services publics, huit ans d’inaction en matière de logement et huit ans de mauvaise gestion de nos finances publiques au profit des ultra-riches. Les premières victimes de ces mauvaises décisions, ce sont les familles de la classe moyenne et les gens les plus vulnérables. J’en suis témoin tous les jours comme travailleuse du milieu communautaire », affirme Virginie Bernier.

Elle rejoint une course où figure déjà Alain Therrien, qui a récemment annoncé sa candidature sous la bannière du Parti québécois aux côtés du chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon.

La porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, a salué la candidature de Virginie Bernier.

« Face à Christine Fréchette, Virginie saura porter avec brio la voix de tous ceux et celles que le gouvernement de la CAQ a laissés tomber, et donner espoir aux gens de Sanguinet que bâtir un Québec solidaire, c’est possible », a-t-elle déclaré.