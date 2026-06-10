Élections provinciales : Pinou Thong portera les couleurs du PLQ dans Sanguinet

Le Parti libéral du Québec (PLQ) a officiellement investi Pinou Thong comme candidate dans la circonscription de Sanguinet en vue des prochaines élections générales. Son investiture a été confirmée lors du Conseil général du parti tenu récemment en Estrie.

Membre du Barreau du Québec depuis 2007, Mme Thong a effectué l’essentiel de sa carrière au sein d’institutions publiques et parapubliques québécoises. Elle occupe actuellement le poste de directrice des Affaires juridiques du Barreau de Montréal, où elle a participé à plusieurs dossiers liés à la gouvernance, à l’intégrité institutionnelle et à la lutte contre la pratique illégale du droit.

Auparavant, elle a exercé pendant plus de quinze ans comme avocate chez Loto-Québec. Elle a également travaillé à la Cour d’appel du Québec ainsi qu’auprès de tribunaux administratifs fédéraux chargés notamment de l’application de la Loi sur l’assurance-emploi.

Arrivée au Québec alors qu’elle était enfant, Pinou Thong affirme être guidée par un profond attachement à la justice sociale, inspiré par le parcours de ses parents cambodgiens qui ont fui un régime totalitaire.

Résidente active de la circonscription de Sanguinet, elle s’implique dans différentes activités communautaires, notamment dans le milieu scolaire et sportif fréquenté par son enfant. Elle pratique également le karaté au sein de sa communauté.

Dans un communiqué, le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, a salué sa candidature.

« Pinou Thong apporte à notre équipe une expertise remarquable acquise au sein de certaines des plus importantes institutions québécoises. Elle représente une nouvelle génération de leaders qui souhaitent mettre leurs compétences au service des citoyens », a-t-il déclaré.

Avec cette candidature, la lutte électorale dans Sanguinet se précise. Mme Thong représentera le PLQ face à la première ministre et députée de la Coalition avenir Québec, Christine Fréchette, ainsi qu’au candidat du Parti québécois, Alain Therrien.