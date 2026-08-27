La première ministre Christine Fréchette a officiellement déclenché la campagne électorale qui mènera au vote du 5 octobre prochain. Bien que les candidats aient jusqu’à la mi-septembre pour déposer leur candidature, certains ont déjà annoncé leurs couleurs dans les circonscriptions de Sanguinet et de La Prairie.

Sanguinet (Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Mathieu et Saint-Rémi)

(Photo: Le Reflet – Archives)

Alain Therrien tentera un retour à l’Assemblée nationale sous la bannière du Parti québécois dans Sanguinet. Économiste de formation, M. Therrien avait représenté Sanguinet de 2012 à 2018, d’abord au sein du gouvernement de Pauline Marois, puis dans l’opposition officielle. En 2019, il a fait le saut en politique fédérale en étant élu député bloquiste de La Prairie, mandat qu’il a renouvelé en 2021, avant d’être défait en 2025 par le libéral Jacques Ramsay. Son retour en politique provinciale marque ainsi une nouvelle étape dans son parcours politique.

Pinou Thang sera candidate sous la bannière du PLQ. (Photo : Barreau de Montréal)

Le Parti libéral du Québec a investi Pinou Thong comme candidate dans la circonscription de Sanguinet. Membre du Barreau du Québec depuis 2007, Mme Thong a effectué l’essentiel de sa carrière au sein d’institutions publiques et parapubliques québécoises. Elle était directrice des Affaires juridiques du Barreau de Montréal jusqu’en mai dernier, où elle a participé à des dossiers liés à la gouvernance, à l’intégrité institutionnelle et à la lutte contre la pratique illégale du droit.

(Photo: gracieuseté)

La travailleuse communautaire Virginie Bernier portera les couleurs de Québec solidaire dans la circonscription de Sanguinet. Elle s’était déjà présentée sous la bannière de Québec solidaire lors des élections provinciales de 2022. Travailleuse du milieu communautaire dans la région de Roussillon, Virginie Bernier s’est récemment impliquée dans le mouvement Le communautaire à boutte à titre de coorganisatrice des activités locales.

On ignore pour le moment qui représentera la Coalition avenir Québec dans cette circonscription. La première ministre Christine Fréchette, qui a été députée de Sanguinet de 2022 à 2026, brigue plutôt la circonscription de Trois-Rivières cette année.

La Prairie (Candiac, Delson, La Prairie et Saint-Philippe)

Frédéric Côté devient ainsi le candidat du PQ dans La Prairie en vue du scrutin provincial du 5 octobre prochain. (Photo : gracieuseté)

Ancien directeur général de l’organisme communautaire Le Partage, Frédéric Côté souhaite maintenant faire le saut en politique active en portant les couleurs du Parti québécois. Résidant de La Prairie depuis 2017 et père de deux jeunes enfants, Frédéric Côté affirme que son engagement politique s’inscrit dans la continuité de son parcours professionnel. Après avoir consacré près de dix ans au Partage à La Prairie, dont plusieurs à titre de directeur général, il souhaite désormais « prendre soin des citoyens » à une plus grande échelle.

(Photo: Le Reflet – Archives)

La Coalition avenir Québec mise sur Pierre Guillot-Hurtubise pour tenter de conserver la circonscription de La Prairie. Il a occupé le poste de vice-président principal au sein d’un cabinet spécialisé dans ce domaine. Son parcours l’a notamment amené à conseiller plusieurs municipalités sur des enjeux stratégiques et des projets liés à leur développement. Il a travaillé avec des élus de Candiac, La Prairie et de la MRC de Roussillon sur différents dossiers. Il a aussi été directeur de cabinet de la ministre des Affaires municipales, puis de la ministre de la Santé.

(Photo: PLQ)

Le Parti libéral du Québec misera sur Sonia Ziadé. Sur le site web du PLQ, on écrit qu’elle «a consacré plus de 20 ans de sa carrière aux domaines de la gestion, du développement économique, des relations internationales et du service public. Elle a acquis de l’expérience professionnelle à Washington, D.C., où elle a œuvré comme gestionnaire de programmes favorisant l’apprentissage pratique et théorique d’étudiants intéressés par le commerce international et les accords de libre-échange.» Elle s’était présentée pour le PLQ dans Marie-Victorin, à Longueuil, en 2018.

On ignore l’identité des autres candidats qui déposeront leur candidature.