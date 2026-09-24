Une bonne quantité d’ecstasy et de fentanyl font partie des stupéfiants découverts et saisis par les Peacekeepers de Kahnawake après l’incendie d’un laboratoire clandestin, survenu plus tôt cette semaine.

En fait, le corps policier de la communauté Mohawk a informé que les drogues et les équipements ont été perquisitionnés dans une résidente adjacente, sur une même propriété, à celle qui a été incendié sur le chemin Zachary le 21 septembre.

Les drogues illicites ainsi que les équipements de fabrication et distribution ont été saisis au terme d’une opération qui a débuté le 22 septembre en matinée pour se conclure le lendemain en soirée.

L’enquête se poursuit.

Rappelons que les Peackeepers ont d’abord répondu à un appel pour un incendie dans une résidence du chemin Zachary lundi. Une équipe spécialisée de la Sûreté du Québec a été dépêchée sur place pour démanteler le laboratoire clandestin. La circulation a pu reprendre le 23 septembre à 21h30 sur le chemin Zachary.

Bilan de la perquisition

32 kg d’ecstasy/MDMA sous forme de poudre

23 773 comprimés d’ecstasy/MDMA

13 622 comprimés qui comprenaient du fentanyl

18 kg de méthamphétamine sous forme de poudre

381 131 comprimés de méthamphétamines

Différentes presses servant à la fabrication de comprimés

D’autres poudres et liquides chimiques