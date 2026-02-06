Écoles de la Montérégie : gagner sa classe extérieure

Jusqu’au 20 février, les écoles des centres de services scolaires de la Montérégie peuvent remporter l’installation d’une classe extérieure au printemps en participant au concours «Gagne ta classe extérieure».

Les écoles participantes devront faire valoir leur candidature auprès d’un jury.

La classe extérieure qui sera remise au gagnant comprend 6 bancs-tables, 1 tableau en bois massif, 2 arbres à grand déploiement et 1 atelier écoéducatif. L’école gagnante sera annoncée le 25 mars.

«Une classe extérieure permet d’éveiller les enfants à la nature qui les entoure. Imaginez apprendre en écoutant les oiseaux, chercher une idée ou une réponse en contemplant le ciel, évoque Laurence Côté-Leduc, coordonnatrice du Semoir, une initiative présentant entre autres un répertoire d’ateliers sur l’environnement. Les classes extérieures offrent un contexte d’apprentissage enrichissant et apprécié des enfants et du personnel enseignant.»

Le Semoir fait la promotion de l’accès à la nature, alors que les écoles sont souvent entourées d’asphalte.

La littérature scientifique a démontré que plus il y a d’espaces verts, plus les enfants sont portés à aller à l’extérieur. «La pédagogie en plein air stimule entre autres l’apprentissage académique par l’amélioration de la concentration et la diminution du stress, le développement personnel, les attitudes écocitoyennes et la diversification des approches d’enseignement», stipule-t-on.

«Chez PRISME Architecture, investir en éducation et auprès des jeunes est très important et en cohérence avec notre vision : concrétiser ensemble des projets collectifs, avec plaisir et entrain, pour bâtir un avenir meilleur», souligne Véronique Mailloux, architecte chez PRISME, partenaire du projet.

Les Centres de services scolaires de Saint-Hyacinthe, Sorel-Tracy, Trois-Lacs, Vallée-des-Tisserands, Grandes-Seigneuries, Hautes-Rivières, Marie-Victorin et Des Patriotes sont invités à participer.