École Kahnawake Survival Survivor School : mise à jour sur la contamination de la sève

Du plomb a été détecté dans des seaux et des entailles en métal utilisés par la Kahnawake Survival School (KSS) pour la collecte de sève d’érable, mais des analyses supplémentaires sont nécessaires afin de déterminer dans quelle mesure le plomb pourrait encore poser problème une fois l’équipement remplacé.

Marcus Bankuti, initiative de journalisme local, The Eastern Door

La sève recueillie dans le cadre de l’initiative de cabane à sucre de la KSS était consommée par les élèves sous forme brute et transformée en sirop d’érable, jusqu’à ce que cette découverte entraîne la suspension du programme, choquant les parents et l’ensemble de la communauté.

« Cela nous indique qu’il pourrait y avoir deux phénomènes en cours en même temps », a déclaré Patrick Ragaz, directeur de KEPO, à propos des résultats les plus récents. « Nous trouvons encore du plomb à des niveaux modérés dans la sève recueillie directement des arbres dans nos contenants d’échantillonnage. »

Les tests initiaux de la sève ont été réalisés dans le cadre des efforts de KEPO visant à déterminer dans quelle mesure la région pourrait être affectée par des révélations concernant de présumées infractions environnementales au parc industriel voisin de Sainte-Catherine, notamment à l’installation de recyclage de batteries et de plastiques de Terrapure. En collaboration avec la ville de Sainte-Catherine, cette usine a été accusée en vertu de la Loi sur les pêches à l’automne, un fait dont Kahnawake n’a eu connaissance qu’au début de cette année.

Il a ensuite été révélé par Radio-Canada que la direction de santé publique de la Montérégie avait rédigé un rapport non publié faisant état d’inquiétudes quant à l’exposition des travailleurs au plomb, un métal lourd connu pour causer divers problèmes de santé.

Terrapure a déjà défendu ses pratiques auprès du journal The Eastern Door, affirmant que le respect de la loi est une priorité pour l’entreprise et soulignant qu’elle détient un permis d’exploitation valide de la province, renouvelé en 2025.

Les préoccupations concernant Terrapure sont particulièrement inquiétantes en raison de la proximité de l’école, située à moins d’un kilomètre de l’usine. La KSS avait déjà dû être déplacée de son ancien site dans les années 1990, encore plus proche du parc industriel, en raison d’une contamination aux métaux lourds sur le terrain de l’école.

« Nous sommes tous préoccupés pour les enfants et le personnel, c’est pourquoi nous multiplions les tests afin soit de dissiper certaines inquiétudes, soit de réagir si de nouveaux éléments apparaissent », a déclaré le grand chef du MCK, Cody Diabo.

Il a précisé que le Conseil se concentre actuellement sur la collecte de données et sur la demande d’informations supplémentaires auprès des gouvernements externes.

« Je sais que de nombreux membres de la communauté sont très contrariés. Beaucoup ne souhaitent plus que des activités industrielles aient lieu près de notre communauté », a-t-il ajouté, en soulignant que le parc industriel se trouve sur un territoire visé par la revendication foncière de la seigneurie du Sault-Saint-Louis.

KEPO effectue une série de tests non seulement sur la sève et le sirop d’érable, mais travaille également à l’élaboration d’une grille d’échantillonnage des sols sur le site et installera sous peu des détecteurs améliorés de qualité de l’air capables de repérer la présence de plomb, en réponse aux préoccupations renouvelées liées au dossier Terrapure.

« Nous poursuivons nos efforts, avec des réunions hebdomadaires internes ainsi qu’avec d’autres parties prenantes. À la fin de ce processus, nous aurons une bonne compréhension des impacts du parc industriel et de ses effets sur le terrain de l’école », a déclaré Ragaz. « Cet incident récent nous a vraiment permis de faire avancer ce projet. »

Les membres de la communauté préoccupés par leur propre équipement de collecte de sève peuvent contacter KEPO pour une analyse.

Le matériel métallique contaminé est en cours de retrait du programme acéricole de la KSS, ainsi que les plastiques jugés non conformes à un usage alimentaire, mais aucun plomb n’a été détecté dans l’évaporateur ni dans les autres équipements de la cabane à sucre. KEPO travaille actuellement à l’analyse d’échantillons de sirop.

Les tests les plus récents ont révélé des concentrations de plomb comprises entre 2,5 et 3 microgrammes par litre dans la sève recueillie directement des arbres à l’aide d’entailles en plastique, ce qui correspondrait à un niveau acceptable dans le sirop selon les normes de l’industrie, tandis que des échantillons provenant de seaux en plastique contenaient jusqu’à 10 microgrammes de plomb.

Bien que 10 microgrammes par litre, concentrés en sirop à un ratio de 40 pour 1, dépasseraient les normes provinciales, cela reste nettement inférieur aux plus de 40 microgrammes de plomb par litre détectés dans certaines sève recueillies dans des seaux en métal.

Selon la directrice de l’éducation du Centre d’éducation de Kahnawake (KEC), Falen Iakowennaié:was Jacobs, les parents ont été invités à une réunion du comité scolaire en avril afin de répondre aux questions et aux préoccupations.

« Nous n’avons pas observé de baisse de fréquentation des élèves, ce qui indique que les élèves et les parents conservent leur confiance envers les décisions de la KSS et du KEC concernant la sécurité », a déclaré Mme Jacobs. Elle a ajouté que les mises à jour environnementales resteront un point permanent à l’ordre du jour du comité.

« Nous savons qu’il existe des préoccupations environnementales autour de nous », a-t-elle affirmé. « Comment pouvons-nous, en tant que communauté, travailler ensemble pour y faire face tout en veillant à ce que notre école puisse continuer à fonctionner et à remplir sa mission ?

Cela passera par une surveillance constante, une collaboration continue avec KEPO et un travail étroit pour garantir que le site actuel de la KSS demeure un environnement sûr pour les élèves et le personnel. »

Mme Jacobs espère que le programme acéricole pourra reprendre l’année prochaine et continuer à contribuer à la mission de l’école.

« Il enseigne aux élèves la responsabilité, le respect de la terre et des ressources qu’elle nous offre », a-t-elle déclaré. « Il met l’accent sur la souveraineté alimentaire et la durabilité, en veillant à ce que nous soyons capables de subvenir à nos besoins en tant que peuple. Ce programme transmet de nombreux enseignements, principes et concepts : la collaboration, le travail d’équipe, et l’effort qu’il exige », a-t-elle ajouté.

« C’est un programme très bénéfique que nous espérons maintenir à l’école pendant longtemps. »