Le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries a fait connaître aux parents des élèves de son territoire l’état de la situation concernant le projet de l’école secondaire Jacques-Leber.

«L’été dernier, la Ville de Saint-Constant s’est engagée à céder des terrains additionnels au Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries. Cette cession pourrait permettre de conserver l’édifice actuel, en plus du nouveau bâtiment, augmentant ainsi la capacité d’accueil de l’école Jacques-Leber», mentionnent les autorités dans une récente missive.

La direction évalue actuellement la possibilité de conserver les deux bâtiments afin de répondre à la forte croissance démographique connue dans le secteur de Saint-Constant. «D’ici à ce que cette analyse soit complétée et que les autorisations gouvernementales aient été reçues, l’école actuelle va demeurer en opération», précise-t-on.

De ce fait, le bâtiment demeure disponible. Avec l’ajout de la nouvelle école, cela permettra, pour l’année scolaire 2026-2027, d’accueillir tous les élèves du secteur de Saint-Constant de la 1re à la 4e secondaire qui seront inscrits au programme régulier.

Il s’agit en partie d’un revirement de situation, puisque le Centre de services scolaire avait statué en septembre n’accueillerait pas d’élèves de la quatrième secondaire en 2026-2027, après la controverse entourant le redécoupage scolaire.

Programmes et profils

Dans un autre ordre d’idées, le Centre de services scolaire a rappelé que les conditions d’admission et la localisation des programmes et profils de première secondaire demeurent inchangées pour 2026-2027.

Ainsi, tous les élèves admis dans un profil offert à l’école Jacques-Leber en 2026-2027 pourront y compléter leur parcours de trois ans. Par ailleurs, les services offerts à l’école Jacques-Leber pour 2026-2027 demeurent les mêmes, soit la première à la troisième secondaire pour le profil Hockey et le profil VIES.

En ce sens, tous les élèves admis en 2026-2027 à l’école Jacques-Leber en première secondaire sont assurés d’y poursuivre leur parcours jusqu’en troisième secondaire, alors que les élèves qui y seront en quatrième secondaire en 2026-2027 pourront également y compléter leur cinquième secondaire en 2027-2028.

Les orientations relatives à l’utilisation à plus long terme du bâtiment actuel seront communiquées aux parents et au personnel dès que les autorités compétentes auront rendu leur décision.