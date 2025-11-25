Un étudiant de l’école secondaire de la Magdeleine à La Prairie a été suspendu après avoir été en possession de munitions, le 17 novembre.

Selon la Régie intermunicipale de police Roussillon, l’élève interpelé était en possession de plusieurs douilles qu’il aurait récupérées dans un champ de tir. Le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries indique que les munitions étaient «pour la plupart» vides.

Une enquête a été instaurée, mais aucune accusation n’a été déposée, confirme Sandra Blouin, agente aux relations communautaires et médiatiques.

L’école a cependant réagi rapidement et a suspendu l’élève en question pour avoir amené des objets qualifiés de dangereux dans ses effets personnels.

Attroupements non autorisés

La Régie de police intermunicipale Roussillon est néanmoins présente plus souvent récemment à l’école secondaire.

«La présence policière observée ces derniers jours à l’école est liée à des attroupements non autorisés entraînant des comportements perturbateurs pour le climat scolaire, tels que parler très fort, crier, créer des mouvements de foule ou entraver la circulation, a informé Hélène Dumais, directrice adjointe au service de secrétariat général et des communications au Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries. Ces comportements peuvent affecter directement le sentiment de sécurité et de bien-être de nos élèves et du personnel.»

Les parents ont été informés de la situation et un encadrement accru a été mis en place pour gérer la situation lors des pauses et du dîner pour éviter tout débordement.