Alors que l’actualité locale n’a pas manqué de nouvelles au cours de l’année 2025, voici certains dossiers de la région à suivre en 2026.

Expansion de l’école Jacques-Leber à Saint-Constant

Un projet d’envergure sera finalisé à Saint-Constant en 2026 alors que l’école secondaire Jacques-Leber sera reconstruite et agrandie pour accueillir de nouveaux élèves. Le projet n’a pas manqué de controverses durant la dernière année, alors que les élèves de l’école primaire Piché-Dufrost étaient initialement exclus d’intégrer la nouvelle école, faute d’espace.

Le Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries s’est finalement résolu à suspendre le redécoupage scolaire et ne pas intégrer de 4e et 5e secondaire pour l’année 2026-2027. La démolition du bâtiment existant et la reconstruction du terrain synthétique se fera par la suite.

La Prairie-sur-le-Lac recevra ses premiers logements

Les premières portes du projet immobilier développé par le consortium La-Prairie-sur-le-Lac seront construites cet automne sur l’ancien terrain de golf de La Prairie, plus de 10 ans après la vente au promoteur Luc Poirier.

La phase 1 est amorcée depuis mars 2025 alors que la construction des rues et des infrastructures municipales a commencé. Les différentes phases de construction de ce nouveau quartier résidentiel s’échelonneront sur une période d’environ 10 ans.

Le projet de 3400 logements prévoit la création de parcs, d’espaces verts et d’une place publique représentant 24% de la superficie totale de l’ancien golf. La canopée sera également revue avec la plantation de plus de 2000 arbres. L’espacement entre les arbres et le choix des essences devraient assurer une couverture ombragée des trottoirs d’au moins 25% lorsque la plantation sera à maturité.

Élections provinciales

Du changement pourrait survenir dans les deux circonscriptions électorales provinciales couvertes par Le Reflet, alors que le député de La Prairie Christian Dubé ne se représentera pas. Autrefois une circonscription libérale détenue par Jean-Claude Poissant, elle pourrait passer aux péquistes alors que le Parti québécois trône en tête des sondages.

Pour la circonscription de Sanguinet, Christine Fréchette n’a pas fait connaître ses intentions pour les prochaines élections pour l’instant, mais pourrait suivre le premier ministre François Legault qui désire se battre malgré les sondages qui plonge son parti au troisième rang. Circonscription caquiste depuis 2018, elle était autrefois représentée par Alain Therrien qui a été défait aux récentes élections fédérales avec le Bloc québécois.

Des nouvelles casernes de pompiers en 2026?

De nouvelles étapes seront franchies pour la construction de nouvelles casernes de pompiers de la Régie incendie de l’alliance des Grandes-Seigneuries, à Candiac et à Saint-Constant. Elle sera bâtie au 295, voie de desserte de la route 132.

Le projet de Saint-Constant a connu son lot d’obstacles, alors que l’Autorité des marchés publics (AMP) a soulevé plusieurs manquements lors des processus d’octroi de contrats, notamment sur le plan des pratiques recommandées par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. La Ville a établi un plan d’action en réponse aux recommandations de l’AMP et a octroyé un nouveau contrat. Le chantier s’est amorcé à l’automne.

Pour la caserne de Candiac, appelé Caserne 26, elle sera aménagée sur la rue Paul-Gauguin, à proximité de la route 132 et de l’autoroute 15. Les travaux ont débuté à l’automne et doivent s’échelonner sur environ 14 mois, ce qui signifie qu’elle pourrait ouvrir ses portes avant la fin de 2026.