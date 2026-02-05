Joëlle Bergeron Productrice de contenu art de vivre et culture

Après Montréal à Table, voici le DIX30 Gourmand, un nouveau festival culinaire hivernal qui aura lieu du 27 février au 22 mars, à Brossard.

Durant l’événement, 16 restaurants proposeront un menu spécial 3 services, imaginé exclusivement pour DIX30 Gourmand, bonifié d’une valeur ajoutée (gratuité ou attention spéciale). Quatrerestaurants expressoffriront également une gratuité pour l’occasion.

Le DIX30 Gourmand est une nouvelle signature hivernale gourmande qui met en valeur des restaurants et chefs d’ici «tout en célébrant la gastronomie, la culture et l’art de vivre», laisse-t-on savoir par voie de communiqué. Une expérience accessible pensée pour éveiller les sens et transformer l’hiver en un moment de partage.

Découvrez ICI les restaurants du Quartier DIX30 participants, ainsi que leurs menus créés spécialement pour l’occasion.