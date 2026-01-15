Disparition : un poste de commandement à Sainte-Catherine

Toujours sans nouvelles de Sylvain Birtz, disparu depuis le 3 janvier, la Régie intermunicipale de police Roussillon annonce qu’elle déploiera un poste de commandement dans le stationnement du dépanneur l’Arrêt, sur le boulevard Saint-Laurent à Sainte-Catherine, ce dimanche 18 janvier, de 11h à 14h30.

Les policiers et enquêteurs invitent toute personne détenant des informations à les rencontrer au poste de commandement dimanche.

«La disparition de M. Birtz suscite de l’inquiétude, car il n’est pas dans ses habitudes de s’absenter du travail sans aviser et de ne pas informer son entourage de ses déplacements», fait savoir la police, qui multiplie les démarches et les appels au public depuis les derniers jours.

Lundi, la Régie faisait savoir que l’homme de 62 ans avait été aperçu le 4 janvier vers 12h30 sur le boulevard des Écluses, selon de nouvelles informations. Elle ratissait alors le secteur pour le retrouver.

«Les différentes recherches terrestres effectuées se sont avérées sans succès», précise-t-elle, jeudi.

Au moment de sa disparition, il aurait pu porter un manteau noir de marque Nautica inscrit en blanc à la verticale près de la fermeture éclair et des bottes noires de marque Columbia.

Toute personne croyant détenir de l’information sur M. Birtz peut aussi contacter immédiatement les enquêteurs au 450 638-0911 poste 488 ou appeler confidentiellement la ligne info-crime de la Régie de police au 450 638-0911 poste 777.