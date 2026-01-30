La Régie intermunicipale de police Roussillon a mis la main sur de nouvelles images d’un homme marchant sur le boulevard des Écluses à Sainte-Catherine le 4 janvier, vers 5h du matin. Il pourrait s’agir de Sylvain Birtz, ce résident de Sainte-Catherine vu pour la dernière fois par ses proches le 3 janvier et toujours porté disparu.

Ces images proviennent de caméras de surveillance dans le secteur. On le voit d’abord à la hauteur de la rue des Lys, puis sur le boulevard Marie-Victorin, à l’angle du boulevard des Écluses. Il semble se diriger vers Delson et Candiac, explique la police dans un communiqué transmis le 30 janvier.

«Bien que cette personne puisse correspondre à sa description, il n’est pas possible à ce stade de confirmer qu’il s’agit de M. Birtz», précise la Régie. Celle-ci ne partage pas les images en question, puisqu’elles ne sont pas suffisamment claires pour y identifier quelqu’un.

Ainsi, pour écarter tout doute, le service de police demande aux marcheurs qui ont l’habitude de se déplacer dans ce secteur aux mêmes heures et qui pourraient correspondre à cette description de contacter la Régie.

«Votre collaboration nous permettra de confirmer certaines informations et d’écarter des pistes dans le cadre de l’enquête, lance-t-elle. À l’inverse, si vous avez aperçu une personne correspondant à la description de M. Birtz dans ce secteur le 4 janvier, entre 4 h 45 et 5 h 15 du matin, votre témoignage est très important pour la poursuite de l’enquête.»

Tablette

Par ailleurs, la police sollicite également l’aide du public à propos de la tablette électronique retrouvée le 6 janvier sur le boulevard des Écluses.

«Nous souhaitons savoir si un citoyen aurait pu voir ou avoir cette tablette en sa possession au cours des deux jours précédents, soit entre le 4 et le 6 janvier. Si une personne se reconnaît dans cette situation, nous l’invitons à communiquer avec le service de police, et ce, à des fins de vérification seulement. Cette démarche vise uniquement à recueillir de l’information pertinente à l’enquête», indique-t-elle.

Poste de commandement

La Régie de police Roussillon poursuit ses démarches pour retrouver M. Birtz, alors que la tenue d’un poste de commandement à Sainte-Catherine le 18 janvier n’a pas permis d’obtenir de nouvelles pistes intéressantes pour la suite de l’enquête.

Toute personne détenant des renseignements est invitée à communiquer avec le service de police au 450 632-0911, poste 488, ou à transmettre l’information de façon confidentielle et anonyme via la ligne dédiée au 450 638-0911, poste 777.