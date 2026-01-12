La Régie intermunicipale de police Roussillon est toujours à la recherche de Sylvain Birtz, disparu depuis le 3 janvier. Selon de nouvelles informations, le résident de Sainte-Catherine aurait été aperçu le 4 janvier vers 12h30 alors qu’il marchait sur le boulevard des Écluses en direction nord (vers le boulevard Marie-Victorin).

C’est un citoyen qui a contacté la police pour lui partager cette information. Les policiers cherchent dans ce secteur où il aurait été vu pour la dernière fois. Ils ont refait du porte-à-porte auprès des résidents du quartier «qui auraient pu être absents lors de notre première visite et qui pourraient détenir de l’information sur les habitudes de vie du disparu», indique la Régie dans un communiqué datant du 12 janvier.

Toute personne qui apercevrait M. Birtz est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée au lieutenant en devoir au 450 638-0911, poste 615.