La Régie intermunicipale de police Roussillon demande l’aide du public pour retrouver Sylvain Birtz, 62 ans, de Sainte-Catherine.

Il a été vu pour la dernière fois le 3 janvier 2026. Il pourrait être à pied et il a l’habitude de prendre des marches au RécréoParc à Sainte-Catherine, indique la police.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Il mesure 1,73 m (5 pi 9 po), pèse 68 kg (150 lb), a les cheveux gris et les yeux bruns. Il parle français.

Il pourrait porter un manteau noir de marque Nautica inscrit en blanc et des bottes de randonnée noires.

Toute personne qui apercevrait M. Birtz est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le retrouver peut être communiquée au lieutenant en devoir au 450 638-0911, poste 615.