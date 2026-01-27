Un passage au pont Serge-Marcil de l’A30 Express coûtera moins cher de 0,20$ à compter du 28 février.

Le gestionnaire de ce tronçon autoroutier justifie sa décision sur la prévision du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) qui prévoit une diminution du trafic.

L’an dernier, la circulation automobile est passée sous la barre des 30 000 véhicules par jour.

L’inflation a aussi été prise en considération par les décideurs.

Ainsi, un passage au péage coûtera 4,40$ pour une automobile à compter du 28 février. Auparavant, le tarif était de 4,60$.

Pour un véhicule dit de catégorie 2, de 230 cm et plus, le montant exigé au passage sera de 3,30$ par essieu.

Les propriétaires de véhicule électrique bénéficient toujours de la gratuité au péage du pont Serge-Marcil.

Rappelons que les revenus dégagés par le péage sont utilisés majoritairement pour rembourser la dette engendrée par la construction de l’autoroute 30 et son entretien.

Une partie est remise au MTMD.