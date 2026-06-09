Diane Bibaud en concert à Delson le 15 juin

L’organiste des Canadiens de Montréal, Diane Bibaud, va inaugurer la saison des pianos publics avec un concert au parc Boardman le 15 juin.

Sur le coup de midi, et pour une durée de 45 à 60 minutes, la musicienne fera parler son talent sur le piano installé sur place.

Celle qui est aussi propriétaire du magasin Dianorgues jouera un répertoire d’airs classiques et populaires.

Les citoyens sont invités à amener leur lunch et leur chaise pour se laisser bercer par la musique.

En cas de pluie, la prestation sera reportée à une date ultérieure.

Deux instruments dans la ville

Du 15 juin à la mi-septembre, deux pianos libre-service seront accessibles au parc Bordman et de La Tortue.

Les citoyens pourront pianoter sur ces instruments pour partager leur passion ou découvrir les talents des musiciens qui embelliront les espaces verts de leur art.

Les pianos seront toutefois rangés lors des journées pluvieuses puis installés dans les chalets de parc en dehors de la période estivale.

Les instruments, et leurs caissons de protection, ont été colorés et enjolivés par des artistes pour ajouter à l’ambiance festive désirée.

«Les pianos publics sont bien plus que des instruments de musique : ce sont des lieux de rencontre, de partage et d’expression artistique, a affirmé le maire Christian Ouellette. Nous sommes fiers d’offrir à nos citoyens ces nouveaux espaces culturels accessibles à tous, qui contribueront à animer nos parcs et à renforcer le sentiment d’appartenance à notre communauté.»

Les pianos ont été enjolivés par des artistes. (Photo : gracieuseté)