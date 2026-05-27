D’ex-académiciens et Billie Du page pour la Fête nationale à Saint-Constant

Saint-Constant propose une Fête nationale festive avec un collectif d’anciens participants de Star Académie et Billie Du Page.

À la Base de plein air de la municipalité, Jean-François Bastien, participant de la première édition de la téléréalité musicale, a réuni plusieurs académiciens pour un tour de chant québécois et nostalgique.

Émily Bégin, François Babin, Guillaume Lafond, Krystel Mongeau et Joël Vogt l’accompagneront pour l’occasion.

Juste avant, Billie Du Page, autrice-compositrice-interprète, fera rayonner sa pop pétillante sur la scène.

«La Fête nationale est un moment privilégié pour célébrer notre culture, notre identité et notre fierté québécoise, a souligné le maire Jean-Claude Boyer. Cette année encore, nous sommes heureux d’offrir aux citoyens et aux visiteurs une programmation emballante, rassembleuse et accessible pour toute la famille.»

Les festivités débuteront à 11h avec des jeux gonflables et diverses activités et animations. Des boîtes à lunch seront offertes aux 500 premiers enfants.

À la fin de la soirée, un feu d’artifice illuminera le ciel.

Desjardins est encore une fois le présentateur de la Fête nationale à Saint-Constant.