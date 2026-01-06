Janvier arrive toujours avec son lot de bonnes intentions. Bouger davantage, ralentir, mieux respirer… et, bien souvent, s’abonner au gym. Mais avant de sortir la carte de crédit, pourquoi ne pas tester le terrain ? Bonne nouvelle : plusieurs studios de yoga et de bien-être de la région offrent des essais gratuits ou des forfaits d’introduction à prix doux. Tour d’horizon de cinq adresses à découvrir sans stress ni pression.

Idolem

Envie d’explorer différentes pratiques sans engagement? Idolem déroule le tapis (de yoga!) aux nouveaux membres avec deux offres de bienvenue: un essai gratuit valide pendant un an, ainsi qu’un forfait de huit cours découverte à 6,25 $ + tx par séance. Idéal pour prendre le temps de trouver la formule qui nous convient. La bannière a 10 succursales sur la Rive-Sud.

📍 72, boul. Saint-Jean-Baptiste, local 120-A, Châteauguay

📍 5172, route 132, Sainte-Catherine

Sunrise Yoga Vitalité

À Delson, Sunrise Yoga Vitalité propose un mois « intro illimité » à 74 $, permettant d’essayer tous les cours, sans engagement. On aime ? On poursuit l’aventure. Sinon, on aura au moins pris le temps d’explorer — en toute liberté.

📍 66, route 132, bureau 212, Delson

La Pause Yoga et Massothérapie

À Candiac, La Pause Yoga et Massothérapie propose une offre d’essai de deux cours pour 25 $. Que l’on soit adepte de yoga doux ou friand de pratiques plus corsées, l’éventail de cours permet à chacun de trouver chaussure à son pied.

📍 125, chemin Saint-François-Xavier, porte 107, Candiac

YogaVibe Brossard

Les nouveaux yogis de Brossard peuvent profiter d’un forfait exploration à 35 $ + tx donnant accès à 14 jours de cours illimités. Une belle façon de plonger tête première dans l’univers du studio, de tester différents styles et d’adopter une nouvelle routine en douceur.

📍 7005, boul. Taschereau, Brossard

Dama Yoga

Du côté de Longueuil, Dama Yoga invite les curieux à une séance découverte gratuite. Aucune expérience préalable requise : ici, on mise sur l’accessibilité et le plaisir de bouger à son rythme.

📍 1887, ch. du Tremblay, bureau 211, Longueuil