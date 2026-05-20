Une seconde édition du projet de budget participatif a été confirmée à La Prairie lors de la plus récente séance du conseil.

Ainsi, dès la fin de l’été, les Laprairiens seront invités à soumettre des projets porteurs pour la communauté. Ces propositions seront par la suite analysées par le comité de pilotage du budget participatif, selon des critères prédéterminés. Au terme de cette étape, certains projets seront soumis au vote du public. Le projet ayant obtenu le plus de votes sera réalisé par la Ville en 2027, grâce à un budget réservé de 115 000 $.

Les membres du conseil municipal ont confirmé leur appui au projet en réservant les sommes nécessaires à la réalisation d’une initiative proposée et choisie par les citoyens.

Un projet rassembleur

«Le budget participatif est une initiative constructive et rassembleuse qui permet aux citoyens de contribuer concrètement à l’amélioration de leur milieu de vie. À la lumière du succès de la première édition, il allait de soi de renouveler l’expérience et d’offrir à nouveau aux Laprairiens l’occasion de proposer des projets qui leur ressemblent», a déclaré le maire Frédéric Galantai.

Tous les détails concernant cette nouvelle édition seront dévoilés au cours des prochaines semaines. Les citoyens pourront suivre l’évolution du projet sur Porte-voix et sont invités à s’abonner à l’infolettre municipale pour être informés des prochaines étapes.