Les pompiers de la Régie incendie de l’Alliance des Grandes-Seigneuries sont intervenus tôt ce mardi matin sur l’avenue Augustin à Candiac où deux véhicules stationnés dans la cour d’une résidence étaient en feu. L’enquête a été confiée à la Régie intermunicipale de police Roussillon.

L’appel au 911 a été fait à 5 h50 ce matin. À l’arrivée des pompiers, les deux véhicules étaient en feu. La maison a été évacuée. L’incendie s’est également propagé à la porte de garage de la résidence. «Nos équipes se sont concentrées à faire une intervention rapide pour éviter une propagation au bâtiment principal», informe Patrice Greer, chef de division à la Régie incendie.

Les deux véhicules sont une perte totale. Personne n’a été blessé.

Le dossier a été transféré à la police. Des enquêteurs sont présentement sur place et le service d’identité judiciaire sera également impliqué. La Régie intermunicipale de police Roussillon mentionne qu’il n’y a pas d’e suspect d’arrestation pour le moment, mais confirme que l’incendie est d’origine criminelle.

Le Journal de Montréal a indiqué qu’il s’agit de la résidence du promoteur de boxe Yvon Michel. Cette information a pu être confirmée par Le Reflet.

M. Michel a d’ailleurs commenté la situation sur le réseau social X un peu avant 13 h. Il a confirmé que tous les membres de sa famille vont bien. «J’ai rencontré les détectives de la police qui sont chargés de l’enquête et qui vont faire les suivis requis, écrit-il. Pour les nombreuses personnes qui ont pris le temps de me faire parvenir des messages d’encouragements et de supports sachez que c’est extrêmement apprécié.»

Les deux véhicules sont une perte totale. (Photo Le Reflet – Ali Dostie)