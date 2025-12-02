Les pompiers de la Régie incendie de l’Alliance des Grandes-Seigneuries sont intervenus tôt ce mardi matin sur l’avenue Augustin à Candiac où deux véhicules stationnés dans la cour d’une résidence étaient en feu. L’enquête a été confiée à la Régie intermunicipale de police Roussillon.
L’appel au 911 a été fait à 5 h50 ce matin. À l’arrivée des pompiers, les deux véhicules étaient en feu. La maison a été évacuée. L’incendie s’est également propagé à la porte de garage de la résidence. «Nos équipes se sont concentrées à faire une intervention rapide pour éviter une propagation au bâtiment principal», informe Patrice Greer, chef de division à la Régie incendie.
Les deux véhicules sont une perte totale. Personne n’a été blessé.
Le dossier a été transféré à la police. Des enquêteurs sont présentement sur place et le service d’identité judiciaire sera également impliqué. La Régie intermunicipale de police Roussillon mentionne qu’il n’y a pas d’e suspect d’arrestation pour le moment, mais confirme que l’incendie est d’origine criminelle.
Le Journal de Montréal a indiqué qu’il s’agit de la résidence du promoteur de boxe Yvon Michel. Cette information a pu être confirmée par Le Reflet.
M. Michel a d’ailleurs commenté la situation sur le réseau social X un peu avant 13 h. Il a confirmé que tous les membres de sa famille vont bien. «J’ai rencontré les détectives de la police qui sont chargés de l’enquête et qui vont faire les suivis requis, écrit-il. Pour les nombreuses personnes qui ont pris le temps de me faire parvenir des messages d’encouragements et de supports sachez que c’est extrêmement apprécié.»