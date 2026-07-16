Deux rive-sudoises au Festival international de la chanson de Granby

Le grand public les a découvertes cet hiver sur la scène de La Voix. Le 16 août, Anissa Essalihi (de Sainte-Catherine) et Jade Mathieu (de Longueuil) seront de nouveau sous les projecteurs, parmi les 20 interprètes du projet Jamais trop tôt.

Le Festival international de la chanson de Granby (FICG) se déploie en plusieurs volets, dont le Grand Concours Hydro-Québec, les vitrines musicales et Jamais trop tôt — un projet pancanadien destiné aux artistes de la relève de 14 à 17 ans.

Fruit d’un partenariat entre le FICG et le Réseau national des Galas de la chanson, avec l’appui d’une quarantaine de collaborateurs dans dix provinces et un territoire, l’initiative vise à nourrir l’intérêt des jeunes pour la chanson francophone.

Le processus démarre par des ateliers d’écriture dans des écoles à travers le pays. Les 20 meilleurs textes sont ensuite mis en musique par d’anciens demi-finalistes du Grand Concours, avant d’être portés à la scène par les jeunes interprètes eux-mêmes.

Sous la direction artistique d’Andréanne A. Malette et la direction musicale de Charles Robert-Gaudette, ils présenteront un spectacle au palace de Granby, le 16 août, à 19h30.

Tous les détails de la programmation du festival au ficg.qc.ca.