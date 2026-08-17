Des stages rémunérés pour les jeunes de 16 à 30 ans

Un nouveau programme de stages en milieu de travail rémunérés est maintenant offert aux jeunes âgés de 16 à 30 ans au Carrefour jeunesse emploi Roussillon.

L’organisme vient de lancer le programme appelé Cap vers l’emploi, un nouveau projet financé par Services Québec qui vise à accompagner les jeunes de 16 à 30 ans qui rencontrent des obstacles dans leur parcours vers le marché du travail.

Il s’agit d’un parcours de 40 semaines, divisé en deux périodes de 20 semaines, qui permet aux participants de développer leurs compétences et de progresser graduellement vers une intégration en emploi.

Les 20 premières semaines sont consacrées à une série d’ateliers, d’activités et de plateaux de travail, mis de l’avant en collaboration avec Le Partage, qui est un partenaire important de cette première étape. Les participants auront notamment l’occasion de prendre part à des plateaux de travail dans différents environnements, dont les friperies, le centre de tri et l’écocentre de Saint-Constant.

Les 20 semaines suivantes sont consacrées à une intégration en emploi dans une entreprise de la région. Cette deuxième étape permet au jeune de mettre en pratique ses acquis dans un milieu professionnel, tout en bénéficiant d’un accompagnement du CJE Roussillon.

Entreprises recherchées

Incidemment, le CJE Roussillon à la recherche d’employeurs prêts à accueillir des participants dès janvier 2027.

Les entreprises qui souhaitent contribuer au parcours professionnel d’un jeune et lui offrir une expérience de travail significative peuvent communiquer avec l’organisme pour discuter d’une possibilité de collaboration et connaître les modalités du projet.

Le salaire du participant est partiellement subventionné, ce qui permet à l’employeur de contribuer à son intégration tout en bénéficiant d’un soutien financier. On peut obtenir plus d’information en appelant au 450.845.3848.