Des rendez-vous musicaux pour tous les goûts à Candiac

À sa série Candiac en musique, la Ville ajoute une soirée inspirée de Piknic Électronik.

Aswell et les DJs Abeille et Lady Beats, Antonin Prinz ainsi que Montana auront le mandat de recréer l’ambiance festive et rassembleuse des rendez-vous dance et hip-hop de Montréal au parc André-J.-Côté le 25 juillet.

Dès 16h, l’événement baptisé Hors-Série veut instaurer une expérience immersive et énergique aux gens qui aiment célébrer en grand.

Le coup d’envoi sera donné à 16h et outre les prestations musicales, plusieurs jeux géants, un atelier de tatouage flash et différentes animations sont au menu.

Trois concerts en plein air

Candiac en musique propose trois concerts au parc André-J.-Côté cet été.

D’abord un hommage à Céline Dion et Ginette Reno porté par les voix de Kim Richardson, Marie-Denis Pelletier et Stéphanie Bédard accompagnées de l’Orchestre La Sinfonia le 11 juillet à 20h.

Le 8 août à compter de 19h30, l’énergique Sara Dufour foulera la scène après Luc Boyer.

Le théâtral Pierre Lapointe complète la série de concerts, précédé par Mounia Neggaz à 19h30, le 5 septembre.

Tous ces spectacles sont offerts gratuitement.

Sara Dufour amènera sa fougue sur la scène du parc André-J.-Côté le 8 août. (Photo Le Reflet : archives Pierre Langevin)

Arts et activités

Candiac propose aussi une panoplie de rendez-vous pour tous durant la période estivale.

Que ce soit le Symposium Courant d’art au parc André-J.-Côté le 6 juin entre 10h et 17h ou l’événement familial Champ libre le 4 juillet au parc Haendel. Plusieurs jeux ludiques et des activités de cirque sont à l’horaire de cette journée.

Le cinéma en plein air et la Fabrique 59 sont aussi à l’horaire et circuleront dans les différents parcs de la ville.

Pour la programmation complète de quoi voir et où bouger à Candiac cet été, le calendrier est en ligne au candiac.ca/evenements.