Coupe BestBuy Express

Des joueurs de Saint-Mathieu, membres des Dragons de Saint-Rémi 15UA, ont remporté un tournoi de hockey de qualification de la Coupe BestBuy Express présenté à Saint-Eustache, le 27 décembre. Ce triomphe permet à Isaac Dupré, Gérémy Robert-Kubik et leur équipe à participer à la finale de la compétition provinciale en mars.

Les joueurs de 13 et 14 ans ont présenté une fiche parfaite de quatre victoires pour être sacrés champions. Selon l’entraîneur-chef Patrick Dupré, l’équipe s’est démarquée par sa performance défensive en n’allouant que deux buts lors des quatre parties. En finale, les Dragons ont battu les Panthères de Deux-Montagnes par la marque de 4 à 1.

La formation de Saint-Rémi se retrouvera au tournoi final le 29 mars à la Place Bell de Laval alors qu’elle affrontera les gagnants des autres tournois de qualification qui auront lieu au cours des prochaines semaines à Sherbrooke, Valcartier et Québec.

La Coupe BestBuy Express est un tournoi provincial familial et gratuit pour les jeunes de 13 à 17 ans, ouvert aux équipes M15 et M18 de niveau simple lettre de partout au Québec. Près de 1600 jeunes y participe chaque année dans une formule à 4 contre 4.