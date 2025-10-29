35 ans de Liberté de choisir

Depuis 35 ans, Liberté de choisir est dans le paysage communautaire. Sa mission demeure la même, soit la promotion des saines habitudes de vie et la prévention des dépendances. Des concepts qui ont évolué avec le temps, mais qui demeurent d’actualité.

Le programme éducatif vise à soutenir les jeunes vis-à-vis les risques associés à la drogue et aux autres comportements addictifs.

La légalisation du cannabis a entraîné certains changements dans les interventions notamment.

«On en parle quand même, mais plus de l’aspect légal, soutient Nadine Jodoin, directrice générale de l’organisme. Il y a encore de la prévention à faire. Notamment sur la qualité des produits qui circulent dans la rue. Mais on a remarqué une diminution de consommation du cannabis auprès des jeunes et on aime croire qu’on a fait du bon travail.»

Si le joint ne comporte plus autant de thrill, d’autres substances comme celles inhalées par la vapoteuse ou le waxpen circulent davantage.

Les risques associés à ces produits sont abordés lors des rencontres dans les écoles secondaires de Beauharnois-Salaberry, du Haut-Saint-Laurent, de Vaudreuil-Soulanges et du Roussillon.

Au primaire, les rencontres s’articulent autour de la prévention des dépendances, afin que les jeunes de 12 ans et moins développent leur capacité à faire les bons choix, sans la pression sociale ou l’influence des amis.

Des jeunes résilients

Selon la directrice générale, les jeunes sont très ouverts à entendre le discours des intervenants de l’organisme. L’approche simpliste privilégiée leur laisse également la chance de s’exprimer.

«Les jeunes sont des personnes plus résilientes qu’on peut le penser, a exprimé Mme Jodoin. C’est à nous de les accompagner dans leurs réflexions.»

Lors de la commémoration du 35e anniversaire, une vidéo de jeunes qui ont suivi des ateliers de Liberté de choisir a parlé des qualités de l’organisme. Du message de sensibilisation et d’éducation qui a résonné à l’époque et qui résonne toujours.

«Le montage vidéo m’a émue parce qu’en prévention, on ne sait jamais ce que ça va donner, a poursuivi Mme Jodoin. On sème des graines. Mais à ce que je vois, on a fait du bon travail.»

Un travail d’équipe

Pour reprendre le thème du voyage utilisé dans le cadre du 35e anniversaire, Nadine Jodoin a rappelé que la route importait peu si on arrivait à destination.

«La prévention est un trajet qui connaît des détours et des zones de turbulence, a-t-elle exprimé. Ce n’est pas une ligne droite; il faut redéfinir la trajectoire pour aller là où sont les jeunes.»

En ce sens, l’équipe de 16 intervenants travaille un dialogue ouvert pour inciter les jeunes à faire des choix éclairés.

Depuis 1990, plus de 280 000 jeunes, dans les écoles primaires ou secondaires ou des milieux postsecondaires, ont été rencontrés. Ce qui représente beaucoup de chemin si l’on tient compte que l’organisme a émergé de quelques parents bénévoles.

«Je vois un travail d’équipe exceptionnel, convient Mme Jodoin en jetant un regard sur les 35 années de Liberté de choisir. Les gens ont à cœur la mission. Des gens qui se sont battus au fil des ans et qui nous inspirent encore.»