Une urgence dentaire ne doit jamais être négligée. Douleurs insupportables, fractures ou autre, il est très important d’y voir le plus rapidement possible. Omettre de traiter une urgence signifie de courir le risque d’aggraver la situation.

Afin de résorber le problème, la Clinique Dentaire Sourire Concept répond aux besoins des patients aux prises avec des urgences. Apprenons-en davantage à propos des différentes problématiques d’ordre dentaires, qui nécessitent une visite rapide en clinique.

Qu’est-ce qu’une urgence dentaire ?

On définit une urgence dentaire comme étant une problématique nécessitant une intervention rapide effectuée par un dentiste. Si cette dernière doit être traitée dans les heures qui suivent l’incident, il est primordial de se rendre directement à l’hôpital pour une prise en charge. C’est notamment le cas d’une fracture de la mâchoire, une hémorragie importante ou un traumatisme sévère.

Les urgences qui sont douloureuses

Comme le titre l’indique, il s’agit de problèmes dentaires qui créent des douleurs à la personne. Bien que le degré de douleur soit un indicateur important et diffère d’un individu à l’autre, il n’est pas lié à la gravité de la situation. Ainsi, une carie pourrait être très douloureuse sans toutefois nécessiter une intervention imposante.

Lorsqu’un mal de dents aigu est ressenti, il est essentiel de consulter un dentiste le plus rapidement possible. Voici les cas principaux :

Dent cassée ou fissurée : Il s’agit d’une problématique qui peut survenir à la suite d’un choc important. Ce faisant, la dent peut se fissurer et se casser. Il existe différentes méthodes pour conserver la partie cassée, comme la mettre dans du lait ou dans une solution saline le temps de voir votre dentiste. Il est primordial de prendre rendez-vous rapidement, afin d’éviter que la situation ne devienne irréversible.

Évidemment, il existe plusieurs autres problématiques nécessitant l’expertise de votre dentiste en urgence. Si vous avez des questions ou n’êtes pas certain de la gravité de la situation, n’hésitez pas à contacter votre clinique dentaire rapidement.

Les urgences qui sont davantage esthétiques

On dit d’une urgence qu’elle est d’ordre esthétique lorsqu’un incident compromet l’aspect esthétique du sourire de la personne. Il n’est pas obligatoire de ressentir de la douleur pour qu’une situation soit urgente.

L’apparence physique est très importante de nos jours. Lorsque l’esthétisme d’un sourire est compromis, cela peut notamment affecter de nombreux aspects auprès d’une personne. On peut rapidement penser à la confiance en soi ainsi qu’à la performance professionnelle ou physique d’un individu.

Le sourire représente l’un des premiers éléments qu’on regarde lorsqu’on rencontre quelqu’un. Afin de ne pas aggraver la situation, il est important de voir son professionnel bucco-dentaire rapidement.

Voici quelques exemples d’urgences d’ordre esthétique :

Le bris partiel d’une dent : Il survient lorsqu’une petite partie de dent se brise. Ce n’est pas nécessairement douloureux, mais cela demande une intervention rapide pour reconstruire la dent, ou recoller le morceau le cas échéant.

Pour une urgence dentaire à St-Jérôme, le Centre Dentaire Sourire Concept vous offre une prise de rendez-vous rapide. Cela vous permettra de résorber vos douleurs, en plus de retrouver votre sourire.

Que faire lorsqu’une urgence survient ?

La meilleure chose à faire est de consulter rapidement votre dentiste à St-Jérôme. Si vous êtes aux prises avec une douleur aiguë, il est fort probable que cette dernière s’aggrave si rien n’est fait.

Déterminer la gravité de la situation

Afin de planifier les prochaines étapes, il est impératif de connaître le degré d’urgence que la situation requiert. Une bonne façon d’en déterminer la gravité est d’identifier les sensations ressenties. De manière générale, les inconforts en bouche représentent un très bon indicateur pour relater les situations plus urgentes.

Prendre rendez-vous dans votre cabinet dentaire

Si vous évaluez que votre situation requiert un rendez-vous, il est important de contacter une clinique qui offre un service d’urgence dentaire. Attendre avant de consulter ne fera qu’empirer le problème, en plus d’engendrer des plans de traitements plus importants.

Les professionnels de la clinique Sourire Concept comprennent l’urgence de la situation, c’est pourquoi vous obtenez un service impeccable pour toutes vos problématiques dentaires. Ce cabinet met à votre disposition plusieurs plages horaires afin que vous puissiez obtenir les soins dentaires nécessaires.