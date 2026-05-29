Démolition d’un terrain de baseball à Saint-Constant: Des joueurs pris de court

La démolition du terrain de baseball du parc Leblanc, à Saint-Constant, s’est amorcée le lundi 25 mai, au grand désarroi de nombreux citoyens, ainsi qu’à la surprise du club des Cobras du Roussillon, qui y a disputé son dernier match le dimanche 24 mai.

« J’ai appris vendredi dernier que le match de dimanche serait le dernier des Cobras sur ce terrain. Deux jours plus tard, il allait être démoli », raconte Luc Moquin, propriétaire et directeur général des Cobras du Roussillon, en entrevue avec Le Reflet.

L’équipe joue au parc Leblanc depuis près de 40 ans. Très ému, M. Moquin déplore le peu de préavis accordé à l’organisation.

Les Cobras du Roussillon, champions de la ligue junior de baseball AA. ((Le Reflet – archives)

« Je suis vraiment dévasté. Les Cobras représentent très bien la ville. On est l’équipe la plus titrée de la ligue avec 15 championnats. On a des joueurs de Saint-Constant et des alentours. C’est très difficile de voir un terrain chargé d’histoire disparaître aussi rapidement », affirme-t-il.

Une démolition accélérée

La disparition du terrain était prévue depuis plusieurs mois dans le cadre du projet d’agrandissement de l’école secondaire Jacques-Leber. Ce projet doit permettre aux élèves de Saint-Constant de compléter l’ensemble de leur parcours secondaire dans leur ville.

Au départ, le terrain du parc Leblanc devait être cédé au Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) à l’automne 2026. Toutefois, les travaux ont finalement été devancés de plusieurs mois.

Selon le CSSDGS, interrogé par Le Reflet, le gouvernement a donné son autorisation pour accélérer l’échéancier du projet.

Initialement, le plan prévoyait la démolition du bâtiment actuel de l’école Jacques-Leber afin d’en construire un nouveau. Cette option a toutefois été abandonnée. L’école actuelle sera finalement conservée et un nouveau bâtiment sera construit en complément.

« Cet ajustement permettra d’augmenter de façon significative la capacité d’accueil de l’école et d’optimiser l’organisation des services. À terme, l’école Jacques-Leber pourra accueillir 62 groupes d’élèves, répartis de la 1re à la 5e secondaire », indique le CSSDGS dans un communiqué.

En entrevue avec Le Reflet, Hélène Dumais, directrice adjointe des communications du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries, explique que « les travaux liés au terrain de baseball sont nécessaires à la poursuite de l’aménagement du site de l’école Jacques-Leber et visent à permettre la mise en place, dans les meilleurs délais, d’espaces dédiés aux activités sportives et récréatives des élèves ».

La Ville prise par surprise

La Ville de Saint-Constant affirme avoir été informée tardivement de l’accélération des travaux.

« Étant donné l’ampleur du chantier pour l’agrandissement de l’école, celui-ci est piloté depuis le début par la Société québécoise des infrastructures (SQI). La décision de maintenir l’ancienne école Jacques-Leber afin d’accueillir l’ensemble des élèves de Saint-Constant a entraîné une révision importante des échéanciers et de la séquence des travaux initialement prévue », explique Stéphane Huard, directeur des communications de la Ville, au Reflet.

Selon la Ville, la SQI aurait reçu une directive gouvernementale visant à accélérer les travaux afin d’assurer une rentrée scolaire adéquate pour les élèves concernés. Cette décision aurait nécessité une prise de possession plus rapide du terrain du parc Leblanc.

La Ville précise avoir été officiellement avisée le 21 mai dernier que le terrain devait être libéré pour le 25 mai 2026. Malgré les impacts sur la communauté sportive, elle affirme avoir choisi de collaborer.

« Considérant que la mobilisation citoyenne et les démarches de la Ville ont joué un rôle important dans le maintien de l’ancienne école Jacques-Leber, la Ville a choisi de faire preuve de collaboration dans ce contexte exceptionnel afin de ne pas compromettre l’organisation de la prochaine rentrée scolaire », mentionne Stéphane Huard.

Une vague de nostalgie

Sur les réseaux sociaux, la nouvelle a provoqué une vague de réactions empreintes de tristesse et de nostalgie.

Ancien joueur, entraîneur et gestionnaire des Cobras, Luc Desgroseilliers garde de nombreux souvenirs du parc Leblanc.

« J’ai joué pour les Cobras de Saint-Constant au parc Leblanc. Ensuite, j’ai été entraîneur puis gestionnaire il y a environ 25 ans. J’ai passé toute mon adolescence dans ce parc. Tous nos étés se déroulaient là-bas. On y a vécu des tournois et rencontré énormément de gens. Cette nouvelle m’a rendu très nostalgique », confie-t-il.

Même son de cloche chez Jean-Nicolas Desjardins, joueur des Cobras AA, l’équipe junior de Saint-Constant.

« On s’attendait à cette décision, mais pas à être mis devant le fait accompli aussi rapidement. On savait que le parc Leblanc allait disparaître, mais de le perdre avec aussi peu de délai, c’est une surprise. On aurait aimé être avisés plus tôt et qu’un autre terrain soit déjà prêt pour nous accueillir », explique-t-il.

À la recherche d’un nouveau domicile

Pour le propriétaire Luc Moquin, il n’était pas question de dissoudre l’équipe malgré cette situation difficile.

« On avait déjà tous les terrains réservés pour les jeunes, les horaires étaient faits pour la saison. La saison vient tout juste de commencer et cette situation nous tombe dessus », explique-t-il.

Avec l’aide de la Ville, l’organisation tente actuellement de trouver des solutions temporaires afin de permettre aux Cobras de compléter leur saison, qui doit se terminer à la fin du mois d’août.

Les villes de La Prairie et de Châteauguay auraient manifesté un intérêt pour accueillir temporairement le club, mais aucune décision officielle n’a encore été annoncée.

Un nouveau complexe attendu

Un projet de complexe de baseball de Saint-Constant est toujours en cours d’élaboration. Selon la Ville, les nouveaux terrains devraient être prêts d’ici mai 2027 et pourront accueillir les Cobras du Roussillon.

D’ici là, les joueurs devront poursuivre leurs entraînements dans les municipalités avoisinantes.