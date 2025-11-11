Dévoilement d’un monument au parc du Centenaire

Delson a profité du Jour du Souvenir pour dévoiler un monument en hommage aux anciens combattants au parc du Centenaire, le 11 novembre.

La cérémonie très humble, mais portée par de grandes ambitions, s’est déroulée en présence de nombreux militaires actuels et vétérans, de même que des élèves de l’école John Adam.

«Il est de notre devoir d’honorer ces femmes et ces hommes qui ont risqué, et parfois même sacrifié leur vie pour défendre des valeurs et la liberté de notre pays, a expliqué le maire Christian Ouellette. C’est dans cet esprit que la Ville de Delson s’est engagée à ériger un monument commémoratif en leur honneur.»

Le maire avait fait cette promesse à Don Smith de la Légion royale canadienne de Brossard – filiale 215. Présent à la cérémonie en compagnie de nombreux frères d’armes, M. Smith était ému par le geste.

«D’abord ça fait plaisir, a-t-il reconnu. Aussi, de se souvenir de nous, parce qu’on est des anciens combattants qui ont servi dans les forces. Lorsqu’on fait notre service, on est volontaire, c’est-à-dire qu’on accepte de combattre et de servir. C’est un hommage à tout ceux qui ont été avant nous, après nous et même à ceux qui sont là maintenant.»

Le maire Christian Ouellette a aussi informé son désir de poursuivre le devoir de commémoration par l’inscription du nom des vétérans sur le monument.

Le monument représente un investissement de 7325$ dont la moitié est financée par le programme Anciens Combattants Canada.

Le site désigné pour accueillir le monument est un parc qui attire les résidents de Delson et de la région. Ce qui est significatif, puisque la Ville est la seule de la région à désormais disposer d’un espace permanent pour honorer la mémoire des combattants.

Courage et dévouement

Le député de La Prairie-Atateken, Jacques Ramsay, a parlé d’une occasion de rendre hommage à ceux et celles qui ont accepté le sacrifice ultime pour la liberté.

«Leur courage et leur dévouement sont gravés dans ce monument. Ce courage et ce dévouement sont aussi les fondations sur lesquelles repose notre démocratie. Parce que ces hommes et ces femmes ont affronté l’inimaginable pour défendre des idéaux qui nous apparaissaient jusqu’à récemment intouchables. La liberté d’expression, le droit de vote, la justice, l’égalité.»

Dans une alliance des générations, le Camarade Jean-Guy Lavallière, président de la filiale de Brossard, a prononcé l’Acte du Souvenir de façon solennelle. Ensuite, Sacha, élève de 6e année de l’école primaire John Adam, a fait la lecture de la Promesse du Souvenir.

Au son de la cornemuse, des couronnes de fleurs ont été déposées au pied de ce monument.

Nombreux militaires, toujours en service ou retirés, ont assisté à la cérémonie mardi matin au parc du Centenaire de Delson. (Photo Le Reflet : Eric Tremblay)