Fermeture du Centre sportif en 2022

La Ville de Delson a institué une procédure judiciaire pour réclamer 4815,48$ à Harnois Énergies qu’elle tient responsable d’une fermeture temporaire de l’aréna en 2022.

Le 30 novembre, de forts vents avaient déferlé dans la région. La Régie des incendies de l’Alliance des Grandes-Seigneuries (RIAGS) avait alors prétendu que les rafales avaient entraîné le bris d’un arbre. Celui-ci avait endommagé des équipements d’Hydro-Québec situés à l’arrière du Complexe sportif.

La panne électrique qui avait été engendré avait forcé la fermeture de l’aréna à partir de 14h le 30 novembre jusqu’au lendemain 17h. Des activités comme le yoga parent-bébé et la bâton rondelle avaient dû être annulées.

Or, la Ville allègue désormais qu’une manœuvre d’un livreur de Propane du Suroît, compagnie qui a depuis été rachetée par Harnois Énergies, est responsable de toute cette situation. L’employé aurait provoqué le bris d’un poteau d’Hydro-Québec.

Le dossier a été déposé au palais de justice de Longueuil.