La Ville de Delson présentera, du 14 au 16 août, la toute première édition du Créafest, un festival gratuit consacré aux arts et à la culture qui prendra vie dans le secteur du centre communautaire et de l’église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus.

Pensé comme un événement rassembleur, le Créafest proposera pendant trois jours une programmation variée comprenant des spectacles, des ateliers participatifs, des performances artistiques, des rencontres avec des artistes ainsi que des installations visuelles.

Les visiteurs pourront également profiter d’une plage urbaine spécialement aménagée pour l’occasion, avec du sable et des chaises, en plus de la traditionnelle épluchette de blé d’Inde municipale, désormais intégrée au festival.

La direction artistique a été confiée au chorégraphe Alex Francoeur, originaire de la région, et qui a notamment dirigé la chorégraphie de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de la FIFA à Toronto. Son objectif est d’offrir une expérience culturelle qui sort des formats habituels.

« On avait envie de créer un festival qui met les arts et la culture de l’avant sous différentes formes. On veut toucher autant aux arts visuels qu’à la musique et à la danse, tout en utilisant les jeux de lumière pour offrir une expérience différente d’un simple festival de spectacles », explique-t-il en entrevue au Reflet.

Le directeur artistique souhaite également éveiller la curiosité du public.

« On veut rendre les citoyens curieux de découvrir des arts qui leur sont peut-être moins familiers. Le fait que ce soit gratuit permet à toutes les familles de participer, peu importe leur réalité, et de se rassembler pendant trois jours », ajoute-t-il.

Des artistes de renom au rendez-vous

La programmation réunira plusieurs personnalités bien connues du milieu artistique québécois, dont Jean-Marc Généreux accompagné de danseurs de Révolution, la chanteuse Renée Wilkin, le chanteur country Guillaume Lafont, le danseur Danny Beauregard ainsi que la troupe Meute Monde.

Au-delà des spectacles, les organisateurs souhaitent miser sur la participation du public.

« Ce n’est pas seulement un festival où l’on vient regarder des spectacles. Les gens pourront participer, apprendre des pas de danse et échanger avec les artistes », souligne le maire de Delson, Christian Ouellet, au Reflet.

Un projet appelé à grandir

Pour Alex Francoeur, cette première édition représente le point de départ d’un projet qui pourrait prendre de l’ampleur au fil des ans.

« Cette année, on découvre notre terrain de jeu. On se lance, on essaie des choses, mais on souhaite que ce festival grandisse, qu’il implique encore plus d’artistes de la région et qu’il devienne un rendez-vous attendu chaque année », affirme-t-il.

Le maire partage cette vision.

« L’objectif, c’est vraiment de poursuivre cette aventure et de créer une tradition. On va voir comment se déroulera cette première édition, mais on souhaite répéter l’expérience chaque année et continuer de l’améliorer », indique Christian Ouellet.

Le festival mise également sur la participation des commerçants locaux, dont plusieurs proposeront des produits créés spécialement pour l’événement.

Des bénévoles recherchés

Afin d’assurer le bon déroulement du Créafest, la Ville est toujours à la recherche de bénévoles pour les trois journées du festival.

Les personnes intéressées pourront notamment contribuer à l’accueil des visiteurs, fournir de l’information sur le site, soutenir les activités, participer à l’installation et au démontage, prêter main-forte à la logistique ou encore accompagner les artistes et les équipes d’animation.

Les citoyens souhaitant s’impliquer peuvent s’inscrire sur le site Web de la Ville de Delson.