Delson : Incendie dans un bâtiment abandonné

Un incendie a mobilisé les pompiers dans la nuit de samedi à dimanche, vers 1 h, au 18, rue Robidoux, à Delson.

À leur arrivée, les pompiers ont constaté que le bâtiment touché était abandonné. Une recherche primaire a rapidement été effectuée afin de vérifier si des personnes se trouvaient à l’intérieur, mais personne n’a été découvert.

En raison des risques que présentait la structure pour les intervenants, les pompiers ont opté pour une stratégie défensive.

De la machinerie a notamment été utilisée pour procéder à la démolition contrôlée du bâtiment afin de limiter la propagation des flammes.

Selon la Régie incendie de l’Alliance des Grandes-Seigneuries, l’origine du sinistre est considérée comme « non accidentelle ».

Le dossier a été transféré au service de police, notamment parce que le bâtiment était abandonné et n’était plus alimenté en électricité.

La circulation est désormais revenue à la normale et les équipes d’urgence ont quitté les lieux.

L’enquête se poursuit afin de faire la lumière sur les circonstances de l’incendie.