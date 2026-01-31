Delson dispose toujours de 10 000$ pour encourager ses citoyens à adopter des pratiques plus écoresponsables.

Ainsi, les citoyens pourront obtenir une subvention qui pourrait atteindre un montant maximal de 150$ pour l’achat d’équipements qui améliorent la qualité de l’air, réduisent l’émission de gaz à effet de serre ou diminuent l’utilisation de l’eau potable.

Il s’agit d’une bonification de 25$ par rapport à l’entente précédente.

Les souffleuses à neige électriques ou à batterie et les tondeuses à batterie sont aussi ajoutées à la liste des équipements admissibles.

«En soutenant financièrement l’achat d’équipements écoresponsables, la Ville souhaite encourager des choix durables qui ont un impact positif, autant pour l’environnement que pour le quotidien des citoyens», souligne Christian Ouellette, le maire de Delson.

La MRC de Roussillon offre également des subventions qui peuvent s’avérer complémentaires. Dans la liste des équipements permis par elle, notons les tondeuses déchiqueteuses et les lames, les produits d’hygiène féminine réutilisables, les couches lavables pour bébé et les compostières domestiques.