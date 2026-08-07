Défi 4HÉROS : un nouveau défi sportif au profit des enfants atteints de cancer

Le 29 août, le Complexe sportif CN du Quartier DIX30, à Brossard, sera l’hôte de la toute première édition du Défi 4HÉROS, un événement qui allie dépassement de soi et collecte de fonds au profit de la lutte contre le cancer pédiatrique.

L’initiative est portée par Jonathan Hamel, fondateur de Hamfit, qui souhaite mobiliser la communauté autour d’une cause qui lui tient particulièrement à cœur. «En 2026, le cancer chez les enfants ne devrait plus exister», affirme le père d’un garçon de sept ans en pleine santé, convaincu que l’activité physique peut devenir un puissant moteur de solidarité.

Le Défi 4HÉROS vise à mobiliser la population pour soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, avec l’ambition de créer un mouvement provincial permettant de financer la recherche et les organismes qui les accompagnent.

Jonathan Hamel, fondateur de Hamfit et initiateur du Défi 4HÉROS. (Photo : gracieuseté)

Pour cette première édition, 100 % des fonds recueillis seront remis à la Fondation Charles-Bruneau, qui soutient la recherche sur les cancers pédiatriques et améliore les soins offerts aux enfants.

Un défi sportif en équipe

Le concept repose sur un parcours fonctionnel réalisé en équipe. Huit équipes de quatre personnes s’élanceront simultanément sur un circuit de 16 stations, chacune arborant une couleur distinctive afin de favoriser l’esprit d’équipe et de créer un spectacle visuel.

Le parcours comprend plusieurs segments de course de 400 mètres, entrecoupés d’épreuves de cardio et de force, notamment sur SkiErg, BikeErg, rameur et AirDyne, ainsi que des exercices de poussée et de traction de traîneau. L’ensemble est conçu pour mettre à contribution l’endurance, la puissance et la collaboration entre les équipiers.

L’événement se déroulera dans une ambiance festive avec un DJ, de l’animation et un écran géant affichant les chronomètres des huit équipes en temps réel.

Déjà une trentaine d’équipes inscrites

À quelques semaines de l’événement, 32 équipes de quatre personnes avaient déjà confirmé leur participation. Les organisateurs souhaitent accueillir jusqu’à 48 équipes, réparties en vagues de départ successives à raison de huit équipes par heure.

Jonathan Hamel n’en est pas à sa première initiative philanthropique. Au cours des treize dernières années, il a organisé plus de 120 événements caritatifs et contribué à amasser plus d’un million de dollars pour la lutte contre le cancer pédiatrique. Un exemple de sa détermination : en 2020, au pire des mesures sanitaires, quand son centre d’entraînement avait été fermé la moitié de l’année. M. Hamel avait réussi à amasser 90 000 $ pour Fondation Charles-Bruneau.

Il reste encore des places pour la première édition du Défi 4HÉROS qui aura lieu au Complexe sportif CN du Quartier DIX30, à Brossard. (Photo : gracieuseté)

Fondateur de Hamfit, dont la première succursale a ouvert ses portes à Brossard il y a 13 ans, il mise sur un concept d’entraînement fonctionnel supervisé par des kinésiologues, accessible à tous les niveaux de condition physique. Une deuxième succursale doit d’ailleurs ouvrir prochainement à Sainte-Julie.

«Peu importe l’âge ou la forme physique, tout le monde peut participer à son rythme», souligne-t-il. C’est cette même philosophie inclusive qui sera au cœur du Défi 4HÉROS.

Le Complexe sportif CN, où s’entraînent notamment les joueurs du Canadien de Montréal, servira de décor à cette première édition. Les inscriptions sont ouvertes sur le site du Défi 4HÉROS.