Diverses recommandations sont émises dans le rapport de la coroner Dre Mylène Servant en lien avec le décès accidentel d’une fillette de 3 ans, le 27 juin dernier, des suites des complications apparues après une noyade survenue cinq jours plus tôt dans une piscine résidentielle de Saint-Constant.

Cette noyade s’est produit «après qu’elle eut accédé seule à la piscine résidentielle. Son jeune âge, l’interruption momentanée de la surveillance et l’absence d’une enceinte isolant complètement la piscine de la résidence ont constitué les principaux facteurs ayant mené à son décès », mentionne la coroner, à la lumière de l’ensemble des informations recueillies sur ce triste événement.

La fillette était tombée dans la piscine privée d’une résidence de la 7e avenue à Saint-Constant, le lundi 22 juin. Malgré l’intervention des secouristes, elle avait dû être transférée à l’Hôpital Anna-Laberge en arrêt cardiorespiratoire, puis vers l’Hôpital de Montréal pour enfants, où son décès a été déterminé le 27 juin par un médecin de l’unité de soins intensifs.

Trois recommandations

Au terme de son enquête, notamment avec les informations issues d’enquête policières de la Régie intermunicipale de Police Roussillon, la coroner a émis trois principales recommandations.

Elle recommande que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation maintienne l’échéance du 30 septembre 2027 pour la mise en conformité des piscines résidentielles installées avant le 1er novembre 2010 et n’accorde pas de nouveau report.

Elle recommande aussi que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation , en requérant une collaboration de la Société de sauvetage, mette en œuvre, avant et pendant chaque saison estivale précédant cette échéance, une campagne provinciale de sensibilisation ciblée et largement diffusée auprès des propriétaires de piscines résidentielles et des familles ayant de jeunes enfants.

Enfin, elle recommande que l’Association des commerçants de piscines du Québec mobilise ses membres et leurs bannières respectives afin de diffuser, de façon répétée et particulièrement au début de chaque saison estivale, de l’information claire et visible auprès des propriétaires de piscines résidentielles concernant les exigences du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles et l’importance de sécuriser sans délai toute installation non conforme.