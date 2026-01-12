Décès de la conseillère Sylvie Messier : une femme fière et une mentor

Une mentor, une amie, une mère; des proches de Sylvie Messier ont témoigné au Reflet de tous ces rôles qui l’ont définie au fil du temps. La conseillère municipale de Saint-Philippe est décédée d’un choc septique un peu avant les fêtes.

Sylvie Messier et sa fille Annie. (Photo gracieuseté)

Sylvie Messier avait Saint-Philippe tatoué sur le cœur.

«C’était une personne sociale qui aimait beaucoup le contact avec les gens, raconte sa fille, Annie Messier. Ce n’était pas quelqu’un qui avait besoin de réaliser de grandes choses pour sentir qu’elle faisait une différence.»

Sa mère lui a appris qu’il était toujours possible d’avoir des ambitions en tant que femme.

«Ce qui la rendait fière, c’était de se tenir debout quand il y avait des décisions à prendre et qu’il n’y avait pas l’unanimité, se rappelle-t-elle. Elle tenait vraiment à défendre ses citoyens.»

Annie Messier garde en souvenir les derniers moments qu’elle a passés avec sa mère.

«Les dernières semaines à l’hôpital nous ont permis de guérir beaucoup de choses ensemble, confie-t-elle. C’était quelqu’un toujours de bonne humeur. Elle prenait de nos nouvelles chaque semaine. Elle était intéressée par ce qu’on vivait. C’était la colle de la famille.»

Sa fille estime que son goût à la lecture a été la plus grande chose qu’elle lui a transmise.

«Dès qu’elle avait un moment de libre, elle lisait, se rappelle Annie Messier. Je suis comme ça et mes filles aussi. Je ne me déplace plus jamais sans ma liseuse maintenant.»

Sa petite fille Justine lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux.

«Je sais ce qu’est une femme forte parce que ma mamy l’était, forte jusqu’au bout. Résolue. Fonceuse. Une femme d’opinions. Elle savait déceler nos talents et nous apprendre à les voir, a-t-elle écrit.»

Une collègue en or

Des collègues au conseil avaient aussi de bons mots pour celle qui avait remporté un 5e mandat en novembre.

«C’était notre mentor qui est devenue une amie pour nous, a indiqué la conseillère Émilie St-Onge, qui a siégé au conseil municipal pendant un mandat avec Mme Messier. Les élections c’est une période très intense, donc ça nous a rapprochées. On s’appelait tous les jours pour s’assurer que tout allait bien.»

Sa collègue Gabrielle Garand abonde dans le même sens.

«Quand elle s’est jointe à nous en 2021, on la connaissait très peu, mais on a embarqué dans l’aventure ensemble, se souvient-elle. On allait manger, on faisait des sorties ensemble.»

Selon ses collègues, Sylvie Messier était l’image même de la rigueur.

«Elle avait une mémoire phénoménale, soutient Mme St-Onge. Elle notait tout et s’assurait de faire des suivis. Quand elle croyait en quelque chose, elle se battait jusqu’au bout.»

Mme Garand souligne l’impact de Mme Messier dans plusieurs dossiers concernant le développement de la ville.

«On pense juste au complexe Élodie-P.-Babin, au garage municipal, à l’usine d’épuration des eaux usées, elle ne lâchait pas le DG pour que les dossiers avancent», poursuit-elle.

Elle ajoute qu’elle avait un attachement particulier au concours des Maisons fleuries.

«Chaque fois, elle insistait pour participer aux remises des Fleurons du Québec, partage Mme Garand. Elle aimait faire le tour de la ville avec les horticultrices.»

Elle se rappelle d’un moment cocasse où Mme Messier l’a accompagné à un sentier d’horreur à Saint-Philippe.

«D’un côté j’avais mes enfants, de l’autre j’avais Sylvie tellement qu’on avait peur», se souvient-elle.

Sylvie Messier en compagnie de Gabrielle Garand et ses enfants lors de l’Halloween. (Photo gracieuseté)

L’ancienne mairesse Johanne Beaulac se souvient d’une femme engagée qui avait le bien-être des familles à cœur.

«C’était ça qui était au milieu de ses actions, soutient-elle. Elle désirait un développement de la ville axé sur la famille. C’était une personne joviale qui aimait être entourée des gens.»

Elle indique que Mme Messier a participé à l’urbanisation de la Ville et qu’elle apportait des points très pertinents, que ce soit pour élaborer de nouveaux projets ou de nouveaux règlements. Elle a notamment été impliquée dans la création de l’organisme Café Liberté 50.

«C’était une personne dynamique qui aimait ça s’impliquer, se souvient Mme Beaulac. C’était une personne très intègre qui ne craignait pas d’exprimer ses opinions.»

La suite

Puisque Sylvie Messier venait tout juste d’être réélue aux dernières élections municipales, son poste sera comblé par une élection partielle dans les prochains mois.