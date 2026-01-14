Environnement Canada prévoit des chutes de neige pouvant atteindre de 10 à 15 centimètres ce jeudi dans le sud du Québec et qui pourraient affecter sérieusement la circulation routière.

Les prévisions affichées sur le site web d’Environnement Canada incluent de la pluie pour ce mercredi soir qui se changera en neige au cours de la nuit prochaine alors que les températures chuteront sous le point de congélation.

«Les surfaces non-traitées pourraient devenir glacées et enneigées. La neige sera forte par moment, ce qui pourrait entraîner des répercussions importantes sur la circulation durant les heures de pointe, prévient-on. La visibilité sera probablement réduite par moments. Préparez-vous à composer avec des conditions routières qui changent et se détériorent rapidement.»

Jeudi, les vents du nord seront de 20 km/h avec rafales à 40 devenant légers tard en après-midi.

Il est conseillé de suivre les réseaux sociaux pour s’informer de la fermeture possible des écoles de la région jeudi matin, si les conditions routières l’exigent.