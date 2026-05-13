Cycliste gravement blessée : fermeture du boul. de l’Industrie à Candiac

Un tronçon du boul. de l’Industrie à Candiac est fermé en raison d’une enquête de la Régie intermunicipale de police Roussillon en lien avec un accident qui a fait une blessée grave.

Le boulevard est fermé entre le boul. Montcalm Nord et la rue Ibéria. La sortie 44 de l’autoroute 15 Sud est aussi fermée à la circulation.

La durée de ces fermetures est indéterminée si bien que les automobilistes sont invités à opter pour une itinéraire alternatif et éviter le secteur.

Vélo vs bétonnière

L’accident qui a impliqué une cycliste et un conducteur de bétonnière est survenu vers 8h30.

La femme âgée dans la cinquantaine, une résidente de Sainte-Catherine, a subi des blessures graves qui ont nécessité un transport au centre hospitalier.

Un périmètre de sécurité a été érigé afin de permettre aux enquêteurs et aux techniciens en identité judiciaire de passer au peigne fin la scène.

Les policiers ont aussi rencontré des témoins afin de faire la lumière sur les causes et circonstances de l’événement.